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फाटो जोन में घायल बाघिन का सफल रेस्क्यू, जंगल में ही हुआ इलाज, हालत स्थिर

डॉक्टर दुष्यंत शर्मा के अनुसार, बाघिन की उम्र लगभग 8 वर्ष है. उसके गले के पास गंभीर चोटें थीं.

PHOTO ZONE INJURED TIGRESS
फाटो जोन घायल बाघिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 3:18 PM IST

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रामनगर: तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां गंभीर रूप से घायल बाघिन का सफल रेस्क्यू किया गया है. वन विभाग की टीम ने जंगल में ही घायल बाघिन का उपचार किया. फिलहाल बाघिन स्वस्थ है. बाघिन की लगातार निगरानी की जा रही है.

दरअसल, करीब एक हफ्ता पहले कुछ पर्यटकों को फाटों ज़ोन में एक बाघिन घायल अवस्था में दिखाई दी थी. उसके गले और सिर पर गहरे घाव थे. पर्यटकों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी. जिसके बाद विभाग हरकत में आया. रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई.डीएफओ प्रकाश आर्य के निर्देशन में कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की टीम ने दो दिन पहले रात करीब 8 बजे बाघिन को सफलतापूर्वक ट्रैंक्यूलाइज कर रेस्क्यू किया.

डॉक्टर दुष्यंत शर्मा के अनुसार, बाघिन की उम्र लगभग 8 वर्ष है. उसके गले के पास गंभीर चोटें थीं. रेस्क्यू के बाद टीम ने मौके पर ही उसका उपचार शुरू किया. उसे सुरक्षित वातावरण में रखा गया है. वन विभाग की टीम ने बाघिन को रेस्क्यू सेंटर ले जाने के बजाय जंगल में ही इलाज करना बेहतर समझा. विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रांसपोर्ट करने से बाघिन को अनावश्यक तनाव हो सकता था. जिससे उसकी हालत और बिगड़ने का खतरा रहता.

पिछले दो दिनों से बाघिन का इलाज मौके पर ही किया जा रहा था. उसे जरूरी दवाइयां दी गईं. डॉक्टरों के मुताबिक, बाघिन दवाओं पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है. इसलिए उसे सेंटर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. टीम ने रात 8 बजे से लेकर देर रात तक लगातार उपचार किया और अब बाघिन की हालत स्थिर बताई जा रही है. फिलहाल वन विभाग बाघिन की निगरानी कर रहा है.तराई पश्चिम में टूरिज्म के कारोबार से जुड़े नेचर गाइड मनमोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि वन विभाग की पहल से बाघिन अब स्वस्थ हैं. वह लगातार दिखाई दे रही है.

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