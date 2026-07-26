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पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घायल बाघिन की मौत; पोस्टमार्टम के लिए IVRI बरेली भेजा गया शव

पीलीभीत में घायल बाघिन की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पीलीभीत: टाइगर रिजर्व (PTR) की माला रेंज में शनिवार तड़के मिली घायल बाघिन ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. रविवार सुबह पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बाघिन की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बाघिन की मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) भेजा गया है. वहीं, पर पोस्टमार्टम भी किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 5 बजे नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को यह बाघिन अत्यंत गंभीर और अशक्त अवस्था में मिली थी, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है. वन अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि बाघिन जंगल में किसी अन्य वन्यजीव के साथ हुए आपसी संघर्ष (टेरिटोरियल फाइट) में घायल हुई होगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने 5 सदस्यीय निगरानी टीम का गठन किया था.