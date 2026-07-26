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पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घायल बाघिन की मौत; पोस्टमार्टम के लिए IVRI बरेली भेजा गया शव

इस दुखद घटना ने वन विभाग की गश्त प्रणाली और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पीलीभीत में घायल बाघिन की मौत.
पीलीभीत में घायल बाघिन की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 12:04 PM IST

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पीलीभीत: टाइगर रिजर्व (PTR) की माला रेंज में शनिवार तड़के मिली घायल बाघिन ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. रविवार सुबह पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बाघिन की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बाघिन की मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) भेजा गया है. वहीं, पर पोस्टमार्टम भी किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 5 बजे नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को यह बाघिन अत्यंत गंभीर और अशक्त अवस्था में मिली थी, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है.

वन अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि बाघिन जंगल में किसी अन्य वन्यजीव के साथ हुए आपसी संघर्ष (टेरिटोरियल फाइट) में घायल हुई होगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने 5 सदस्यीय निगरानी टीम का गठन किया था.

वेटेनरी डॉक्टर दक्ष गंगवार के नेतृत्व में चिकित्सीय टीम बाघिन के उपचार में जुटी थी. हालांकि, अत्यधिक कमजोरी और गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार रात बाघिन की जान नहीं बचाई जा सकी.

इस दुखद घटना ने वन विभाग की गश्त प्रणाली और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बाघिन की अत्यधिक कमजोर स्थिति से साफ है कि वह कई दिनों से घायल होकर जंगल में भटक रही थी, लेकिन विभाग को समय रहते इसकी भनक तक नहीं लगी.

जब बाघिन पूरी तरह लाचार होकर एक पेड़ की छांव में गिर पड़ी, तब जाकर कर्मियों की नजर उस पर पड़ी. इस लापरवाही से साबित होता है कि जंगलों में सुरक्षा और प्रभावी गश्त के दावे जमीनी स्तर पर नहीं, बल्कि सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं.

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