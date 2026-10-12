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रणथंभौर के जोन-6 में टेरिटोरियल फाइट में घायल बाघ T-108 की सेहत में सुधार, वन विभाग रख रहा है पैनी नजर

रणथंभौर में विचरण करता बाघ (File Photo) ( ETV Bharat Sawaimadhopur )

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर दो बाघों की जंग में घायल हुए बाघ टी-108 की स्थिति में आज सुधार देखने को मिला है. हालांकि वन विभाग की टीम लगातार बाघ की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.

वनविभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघ टी-108 के चेहरे के पास चोट के निशान के बाद से ही वन विभाग की ओर से लगातार निगरानी की जा रही थी. टीम ने बाघ को ट्रैक किया और उसकी स्थिति का लगातार आकलन किया. अभी बाघ टी-108 की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है और बाघ अब सामान्य रूप से विचरण कर रहा है. इससे लगता है कि बाघ की हालत में सुधार हो रहा है. पशु चिकित्सा टीम उसकी स्थिति की निगरानी कर रही है. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल निरंतर निगरानी जारी रखी जाएगी.