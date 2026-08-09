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धमतरी में अजगर का ट्रीटमेंट, घायल हालत में गंगरेल जंगल से वन विभाग ने किया रेस्क्यू

वन विभाग टीम के मुताबिक 8 अगस्त को गंगरेल के वन क्षेत्र में एक भारतीय अजगर घायल अवस्था में दिखाई दिया. इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के बाद उसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिस लाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सकीय जांच और उपचार की जरूरत वन विभाग के कर्मचारियों को महसूस हुई.

धमतरी: वन विभाग की टीम ने गंगरेल फॉरेस्ट एरिया से एक घायल अजगर को रेस्क्यू किया है. अजगर के शरीर पर चोट के कई गहरे निशान मिले हैं. अजगर को चोट कैसे आई ये पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर उसे वेटनरी अस्पताल में रखा है, जहां उसका इलाज जारी है. जिला पशु चिकित्सालय के मुताबिक अजगर के सिर और पूंछ में चोट है. वन विभाग का कहना है कि किसी भारी चीज से अजगर को चोट लगी है. जिला पशु चिक्तसालय के डॉक्टरों की निगरानी में अजगर का इलाज जारी है.

वन विभाग ने अजगर को पहुंचाया पशु अस्पताल

जिला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर मयंक पटेल अजगर का इलाज कर रहे हैं. अजगर के शरीर पर जहां-जहां चोट के निशान हैं. वहां-वहां पर दवाओं के जरिए इलाज किया जा रहा है. वन विभाग का कहना है कि जल्द ही अजगर स्वस्थ हो जाएगा, जिसके बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

जिला पशु अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)

जब अजगर को यहां लाया गया तो उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान हमें मिले. खासतौर पर सिर और पूंछ पर चोट काफी गंभीर थी. चोट कैसे लगी ये तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भारी चीज से ये चोट आई है. फिलहाल अजगर की हालत स्थिर है. हमारी निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है: मयंक पटेल, डॉक्टर, जिला पशु चिकित्सालय, धमतरी

जिला पशु अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)

रेंजर और डिप्टी रेंजर रहे मौजूद

अजगर के इलाज के दौरान मौके पर रेंजर और डिप्टी रेंजर भी मौजूद रहे. दोनों ने डॉक्टरों से अजगर के इलाज को लेकर चर्चा की. जिस वक्त वन विभाग ने अजगर को रेस्कयू किया उस वक्त सर्पमित्र नीरज पांडेय भी मौजूद रहे. वन विभाग की टीम और सर्प मित्र नीरज पांडेय ने बताया कि भारतीय अजगर वन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यह जहरीला सांप नहीं होता, लेकिन अपने आकार और ताकत के कारण लोगों के बीच अक्सर डर का कारण बन जाता है. ऐसे में जंगल या ग्रामीण इलाकों में अजगर दिखाई देने पर उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वन विभाग को सूचना देने की जरूरत है.

सर्पमित्र की लोगों से अपील



सर्पमित्र नीरज पांडेय ने बताया कि घायल सांप या किसी भी जंगली जीव को खुद पकड़ने या उसके साथ छेड़छाड़ करने से उसकी चोट और बढ़ सकती है. साथ ही इससे व्यक्ति के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए ऐसे मामलों में वन विभाग अथवा प्रशिक्षित सर्प मित्र की मदद लेना ही सुरक्षित तरीका है.

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