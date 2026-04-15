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यूपी के इस जिले में घायलों को नहीं मिल रहे 'राहवीर', एक साल में कोई नहीं आया आगे, जानिए क्या है गुड सेमेरिटन योजना

मेरठ में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. लेकिन घायलों के मददगार बनने वाले राहवीर नहीं बन रहे हैं.

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मेरठ में हादसों के बावजूद राहवीर योजना का लाभ उठाने वाले नहीं मिल रहे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:35 PM IST

7 Min Read
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मेरठ : सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिकों को सरकार इनाम देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राहवीर (नेक आदमी) योजना यूपी में मई 2025 में लागू कर दी गई है. इस योजना के तहत यदि कोई राहगीर किसी घायल को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाता है और घायल की जान बच जाती है तो मददगार को 25000 रुपये का इनाम दिया जाता है.

मेरठ जिले की बात करें तो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. लोग घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल तक पहुंचा भी रहे हैं, या पुलिस को तत्काल सूचना दे रहे हैं, लेकिन राहवीर (गुड सेमेरिटन) नहीं बन रहे हैं. इसकी वजह है जागरूकता की कमी. सरकार ने योजना लागू तो कर दी, लेकिन इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं होने से लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं.

मेरठ में राहवीर की नहीं मिली एप्लीकेशन. (ETV Bharat)
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मेरठ में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. (ETV Bharat)

मेरठ में नहीं मिला कोई राहवीर : जिले में बीते करीब एक वर्ष के दौरान (सितंबर 2024 से सितंबर 2025) ..... सडक़ दुर्घटनाओं में .... लोगों की जान गई है. इसमें से मददगारों के आगे आने से कुछ की लोगों की जान बचाई जा सकती थी. स्वास्थ्य विभाग के पिछले एक साल के आंकड़े पर नजर डालें तो मेरठ एक ऐसा जिला है, जहां सड़क दुर्घटनाओं के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे राहवीर माना जाए.

कहीं भी नहीं लगे होर्डिंग-बैनर : अधिकारी दावा जरूर करते हैं कि वह जागरूकता के लिए अभियान चलाते हैं. कार्यक्रमों का आयोजन होता है और लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाती है. लेकिन असलियत यह है कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ और सिर्फ रस्मअदायगी और खानापूर्ति ही होती है. कहीं किसी तरह का कोई ऐसा होर्डिंग बैनर पूरे मेरठ में दिखाई नहीं देता है.

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हादसे का दृश्य (फाइल). (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई से डरते हैं लोग : वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी का कहना है कि जब कोई दुर्घटना होती है, तो कई लोग तो सिर्फ इसलिए किसी की मदद नहीं कर पाते हैं कि उन्हें लगता है कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी. ऐसे में वे लोग ध्यान नहीं देते हैं. जबकि कुछ लोग रिस्क उठाते हैं और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाते हैं. लेकिन अभी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से लोग डरते हैं. राहवीर योजना का प्रचार प्रसार कहीं होता दिखाई नहीं देता.

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पुलिस करती है वैरिफिकेशन. (ETV Bharat)
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मददगार को 25000 रुपये का इनाम दिया जाता है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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मेरठ में नहीं मिला कोई राहवीर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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पुलिस की कार्रवाई से डरते हैं लोग . (Photo Credit: ETV Bharat)

राहवीर की नहीं मिली एप्लीकेशन : मेरठ की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रितिका सिंह बताती है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी घायल व्यक्ति के लिए पहले जो एक घंटा होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है. राहगीर घायल को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो उनका समय से इलाज हो जाता है, जिससे कई बार जान भी बच जाती है.

सरकार की तरफ से भी एक धनराशि दी जाती थी, जिससे कि जान बचाने वाले को प्रोत्साहन मिले और सम्मानित किया जा सके. इसमें 5000 रुपये की धनराशि अभी बीते कुछ समय पहले तक दी जा रही थी. राहवीर योजना में इस राशि का बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है. मेरठ की अगर बात करें तो बीते साल में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है जिसमें किसी ने गोल्डन ऑवर में जान बचाने के लिए कोशिश की हो या राहवीर योजना का फार्म भरा हो.

पुलिस करती है वैरिफिकेशन : मेरठ के सीएमओ अशोक कटारिया का कहना है कि प्रदेश में राहवीर योजना चल रही है, जो कि पहले नेक आदमी (गुड सेमेरिटन) के नाम से जानी जाती थी. इसमें किसी भी रोड साइड एक्सीडेंट के बाद गोल्डन ऑवर में किसी भी शख्स की जान बचाने के लिए जो कोई व्यक्ति आगे आता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनके लिए एक निश्चित धनराशि भी निश्चित है.

खास बात ये भी है कि अगर कोई गंभीर अवस्था का मरीज है, तो उसे सरकारी या निजी अस्पताल में एडमिट कराया जा सकता है. डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज भी कराया जा सकता है. जो भी ऐसे मरीज को दुर्घटना के बाद अस्पताल में लेकर आएगा उससे ज्यादा पूछताछ भी नहीं की जाएगी यह भी स्पष्ट निर्देश है. ऐसे मामले में पुलिस ये भी वेरिफिकेशन करती है कि किस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, किसके द्वारा हुआ है.

प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है धनराशि : एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा कहते हैं कि सड़क पर अगर कोई भी दुर्घटना होती है. एक घंटे के अंदर घायल को मददगार अस्पताल लेकर पहुंचता है और उसका जीवन बच जाता है तो इस योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के तौर पर देने का प्रावधान है. यह धनराशि इसलिए है कि दूसरे लोग भी प्रेरित हों और ऐसे लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे आएं.

इस योजना को लेकर जो भी डाटा एकत्र होता है वह जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से होता है. यातायात विभाग के द्वारा जागरूकता वाले कार्यक्रमों और आयोजनों के दौरान योजना के बारे में बताया जाता है, जिससे की दुर्घटनाओं में कमी आए, लोग आगे आएं और किसी भी व्यक्ति की तत्काल अस्पताल पहुंचा कर जान बचाई जा सके.

अधिकारी ही लगा रहे पलीता : सीनियर वकील गजेंद्र धामा कहते हैं, बेशक सरकार ने राहवीर योजना लाकर एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन अधिकारी इसको पलीता लगा रहे हैं. आज तक मेरठ शहर में कहीं भी कोई एक होर्डिंग- बैनर ऐसा नहीं देखा जिस पर इस योजना के बारे में जानकारी दी गई हो. इसका जो बजट है उसमें कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं है और अफसरों को शायद ये भी लगता है कि ये कोई एक विभाग का मामला नहीं है, कई विभागों से जुड़ा है इसलिए कोई विभाग दिलचस्पी नहीं लेता.

देशभर में हर घंटे 50 सड़क हादसे

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें औसतन 1.8 लाख लोगों की जान जाती है. इनमें से 66% मौतें युवाओं (18 से 34 साल) की होती हैं. देशभर में हर घंटे में लगभग 50 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं.

यूपी पुलिस मुख्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से दिसंबर 2025 तक 50 हजार 769 सड़क हादसे हुए, जिसमें 27 हजार 205 लोगों की मौत हुई. जबकि 38,869 लोग घायल हुए. 2024 की तुलना में 2025 में लगभग 10.2% अधिक सड़क हादसे हुए.

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मेरठ में हादसों के बावजूद राहवीर (गुड सेमेरिटन) नहीं बन रहे हैं. (ईटीवी भारत)

अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो हर साल सैकड़ों ऐसे लोगों की जान मेरठ में गई है.

साल 2019 में 756 हादसे हुए थे. इसमें 644 घायल हुए थे. वहीं 413 लोगों की मौत हुई थी.

2020 में 725 हादसे हुए थे. इसमें 471 घायल हुए थे. वहीं 338 लोगों की मौत हुई थी.

2021 में 577 हादसे हुए थे. इसमें 820 घायल हुए थे. वहीं 380 लोगों की मौत हुई थी.

2022 में 926 हादसे हुए थे. इसमें 935 घायल हुए थे. वहीं 345 लोगों की मौत हुई थी.

2023 में 848 हादसे हुए थे. इसमें 939 घायल हुए थे. वहीं 395 लोगों की मौत हुई थी.

2024 में 911 हादसे हुए थे. इसमें 931 घायल हुए थे. वहीं 390 लोगों की मौत हुई थी.

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