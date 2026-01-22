मारपीट में घायल पटवारी का अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप, कहा- दर्द की शिकायत पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर
पटवारी ने अस्पताल प्रशासन से अपील की है कि उनकी जांच जल्द करवाई जाए, ताकि किसी गंभीर समस्या का समय रहते इलाज हो सके.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 7:41 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती घायल पटवारी भोप सिंह के इलाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. घायल पटवारी ने अस्पताल में उचित उपचार न मिलने का आरोप लगाया है. वहीं, भाजपा नेताओं ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए बेहतर इलाज और एम्स बिलासपुर रेफर करने की मांग उठाई है. दूसरी ओर, अस्पताल प्रशासन ने सभी जरूरी सुविधाएं देने और रेफर किए जाने की बात कही है.
घायल पटवारी ने लगाए गंभीर आरोप
अस्पताल में भर्ती पटवारी भोप सिंह का कहना है कि उन्हें सिर में लगातार तेज दर्द हो रहा है और आंखों में भी दबाव महसूस हो रहा है. उन्होंने बताया कि इस स्थिति में उनका जल्द से जल्द सीटी स्कैन करवाया जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के सामने कई बार शिकायत रखने के बावजूद अब तक सीटी स्कैन नहीं किया गया.
दर्द की शिकायत पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर
भोप सिंह ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सिर दर्द और आंखों में तकलीफ की शिकायत की, तो डॉक्टर उन्हें देखने के लिए समय पर नहीं आए. उन्होंने कहा कि इस कारण वह मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं. पटवारी ने अस्पताल प्रशासन से अपील की है कि उनके सिर की जांच जल्द करवाई जाए, ताकि किसी गंभीर समस्या का समय रहते इलाज हो सके.
गौरतलब है कि बीडीसी नग्गर के अध्यक्ष खेख राम द्वारा जमीन की निशानदेही के दौरान पटवारी भोप सिंह के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी. इस घटना के बाद घायल पटवारी को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी घायल पटवारी से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.
भाजपा नेता ने उठाई रेफर की मांग
भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि सरकारी ड्यूटी के दौरान पटवारी पर हमला हुआ था. उन्होंने कहा कि यदि ढालपुर अस्पताल में मरीज को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो अस्पताल प्रबंधन को उसे तुरंत एम्स बिलासपुर रेफर करना चाहिए. नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी उठाएंगे, ताकि घायल पटवारी को बेहतर इलाज मिल सके.
अस्पताल प्रबंधन ने रखा अपना पक्ष
ढालपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ताराचंद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "घायल पटवारी को अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं. मरीज की स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है, ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके."
इस पूरे मामले में जहां घायल पटवारी अस्पताल में इलाज को लेकर असंतोष जता रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन अपना तर्क पेश कर रहा है. अब देखना यह होगा कि एम्स बिलासपुर में पटवारी को कितना बेहतर और समय पर इलाज मिल पाता है.
