नूंह में मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत, हत्या की धारा जुड़ी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव में तनाव

अक्टूबर 2025 में नूंह में मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

INJURED DIED DURING TREATMENT
14 अक्टूबर 2025 को घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
नूंह: जिले के आकेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बीरसीका में करीब तीन माह पुराने मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं, जबकि परिजनों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

अक्टूबर में मारपीट के दौरान हुआ था घायलः जानकारी के अनुसार बीते साल 14 अक्टूबर 2025 को गांव बीरसीका में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया था. इस दौरान लाठी-डंडों, सरिया और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें अततु पुत्र समेय्या गंभीर रूप से घायल हो गया था. झगड़े में परिवार के अन्य सदस्य भी चोटिल हुए थे. घटना के बाद थाना आकेड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. घायल अततु को पहले नूंह के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज नल्हड़ रेफर कर दिया गया था. बाद में उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया. लंबे समय से इलाज चलने के बावजूद मंगलवार को उसकी मौत हो गई.

नूंह में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत (Etv Bharat)

पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंपा शवः मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ भिजवाया. परिजनों ने पोस्टमार्टम रोहतक या दिल्ली में कराने और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. इसी को लेकर अस्पताल परिसर में कुछ समय तक हंगामा भी हुआ, बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और शव प्राप्त किया.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः डीएसपी पृथ्वी सिंह ने बताया कि "घायल की मौत के बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई है. पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें काबू कर लिया जाएगा." घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है."

एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबरः बता दें कि जैसे ही घायल व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई तो उसके बाद पुलिस की ओर से एक टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित कर गांव में दबिश देने पहुंची. पुलिस को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इधर-उधर भागने लगे. ग्रामीणों के मुताबिक एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

संपादक की पसंद

