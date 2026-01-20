ETV Bharat / state

नूंह में मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत, हत्या की धारा जुड़ी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव में तनाव

14 अक्टूबर 2025 को घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत ( Etv Bharat )