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बलौदाबाजार में तेंदुए की एंट्री से हड़कंप, बाड़ी में मिला घायल वन्यजीव, घंटों चले ऑपरेशन के बाद सफल रेस्क्यू

सोनाखान क्षेत्र के महकम गांव में एक तेंदुआ घुस आया. इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैल गई. इस दौरान तेंदुआ घायल हो गया.

Leopard spotted in Baloda Bazar
बलौदाबाजार में तेंदुए की दस्तक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 6:59 PM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार: जिले के सोनाखान वन क्षेत्र एक तेंदुआ ग्राम महकम में घुस आया. तेंदुआ गांव के भीतर स्थित बाड़ी में घुस आया. अचानक तेंदुए के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुए की हालत सामान्य नहीं थी. वह काफी सुस्त और कमजोर दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उसके घायल होने या करंट की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल वन्यजीव को उपचार और विस्तृत परीक्षण के लिए जंगल सफारी भेजा गया है.

बाड़ी में बैठा मिला तेंदुआ

जानकारी के अनुसार सोनाखान वन परिक्षेत्र के ग्राम महकम में सुबह ग्रामीणों ने सुनील साहू की बाड़ी में एक तेंदुए को बैठे देखा. खबर फैलते ही गांव में सनसनी मच गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को तत्काल सूचना दी गई. वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई.

बलौदाबाजार में तेंदुए का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

बिलासपुर से बुलाई गई विशेष रेस्क्यू टीम

तेंदुए के गांव के भीतर होने और उसकी स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने बिलासपुर से विशेष रेस्क्यू टीम को बुलाया. टीम के पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेरा गया. रेस्क्यू टीम ने तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी और उचित अवसर मिलने पर उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश किया गया. इसके बाद बेहद सावधानी के साथ उसे पिंजरे में सुरक्षित रखा गया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू अभियान पूरी तरह सफल रहा और किसी भी ग्रामीण अथवा वन कर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा.

करंट से तेंदुए के घायल होने की आशंका

रेस्क्यू के दौरान मौजूद पशु चिकित्सकों ने तेंदुए की स्थिति को चिंताजनक बताया. तेंदुआ सामान्य वन्यजीवों की तरह सक्रिय नहीं दिख रहा था और उसकी चाल में भी काफी सुस्ती नजर आ रही थी. प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ करंट की चपेट में आया हो सकता है. क्षेत्र में पहले भी वन्यजीवों के शिकार के लिए करंट का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं सामने आती रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में शिकारियों की आवाजाही समय-समय पर होती रहती है और कई बार जंगली जानवरों को फंसाने के लिए बिजली के तार बिछाए जाते हैं.

पहले भी मिल चुका है मृत तेंदुआ

वन क्षेत्र में इससे पहले भी एक तेंदुए का शव मिलने की घटना सामने आ चुकी है. उस घटना के बाद भी शिकार और करंट के जरिए वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने की आशंकाएं व्यक्त की गई थी. ऐसे में महकम में मिले तेंदुए की स्थिति ने एक बार फिर वन्यजीव सुरक्षा और अवैध शिकार के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. हालांकि वन विभाग ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही तेंदुए की हालत खराब होने का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.

डॉक्टर ने क्या कहा?

वन्यजीव चिकित्सक डॉ. चंदन ने बताया कि तेंदुए की स्थिति फिलहाल चिंताजनक है. घटनास्थल पर भारी भीड़ होने के कारण वहां विस्तृत परीक्षण और उपचार करना संभव नहीं था.

तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जांच की जाएगी. परीक्षण और उपचार के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी हालत किन कारणों से बिगड़ी है और क्या वास्तव में वह करंट की चपेट में आया था- चंदन, डॉक्टर

वन विभाग ने संभाला मोर्चा

रेस्क्यू अभियान के दौरान वन विभाग की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही. अधिकारियों ने ग्रामीणों को तेंदुए के करीब न जाने की सलाह दी और पूरे अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया. इस अभियान में वन विभाग, रेस्क्यू टीम और स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा.

एसडीओ अनिल वर्मा ने दी जानकारी

वन विभाग के एसडीओ अनिल वर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम महकम में एक बाड़ी के भीतर तेंदुआ घुस आया है. सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और लगातार उसकी निगरानी की जाती रही.

बिलासपुर से विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम बुलाकर तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया है. फिलहाल उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. तेंदुआ काफी सुस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी स्थिति खराब होने का वास्तविक कारण चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा- अनिल वर्मा, एसडीओ

तेंदुए को बेहतर इलाज और परीक्षण के लिए जंगल सफारी भेजा गया है. अब वन विभाग और ग्रामीणों की नजर मेडिकल जांच रिपोर्ट पर टिकी है. यदि करंट लगने की पुष्टि होती है तो यह मामला वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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LEOPARD INJURED IN BALODABAZAR
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बलौदाबाजार में तेंदुआ
रायपुर जंगल सफारी
LEOPARD FOUND IN BALODABAZAR

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