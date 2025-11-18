ETV Bharat / state

पीलीभीत में घायल तेंदुआ की मौत; गांव वालों की सूचना पर 3 घंटे बाद पहुंची वन विभाग की टीम

पीलीभीत: बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपरा खास गांव में आबादी के निकट एक तेंदुआ मृत पाया गया. मंगलवार सुबह गांव में तालाब किनारे तेंदुए को घायल अवस्था में देखा. लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम सूचना के करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची. जब जांच की गई तो तेंदुए मर चुका था.

ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे घायल तेंदुआ देखा गया. यह सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, वहां भीड़ लग गई. करीब 3 घंटे बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों को दूर हटाया और रेस्क्यू शुरू किया. तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी.

गले पर चोट के निशान: डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है, कि तेंदुए के गले पर चोट के निशान हैं. वन विभाग इसे आपसी संघर्ष में आई चोट मान रहा है. आशंका जताई जा रही है कि इसी चोट के कारण तेंदुए की मौत हुई है.

सामाजिक वानिकी प्रभाग के डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि आबादी के पास पहुंचे घायल तेंदुए की मौत हुई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा.