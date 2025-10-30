ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी से कानपुर चिड़ियाघर लाया गया घायल तेंदुआ, जू में अब 25 तेंदुए हो गए

कानपुर: शहर के जू में बुधवार दोपहर को लखीमपुर खीरी से घायल तेंदुआ लाया गया. वन विभाग के अफसरों ने लखीमपुर में करीब चार साल के तेंदुआ को रेस्क्यू किया था. इसे घायल अवस्था में कानपुर लाया गया और फिर यहां पर उसका इलाज शुरू हो गया. जू के प्रशासनिक अफसरों का कहना था, तेंदुए का दांत टूट गया है और उसके जबड़े में चोट लगी है. इसी वजह से तेंदुआ जू आकर पूरी तरह से शांत बना रहा. हालांकि, जब उसे खाना खाने के लिए दिया गया तो उसने हल्का खाना खाया. जू के प्रशासनिक अफसर नावेद इकराम ने बताया कि चिकित्सकों की देखरेख में तेंदुआ का इलाज जारी है. कोशिश होगी कि तेंदुआ जल्दी स्वस्थ हो जाएगा.



कानपुर जू में तेंदुओं की संख्या 25 तक पहुंच गई है. इनमें अधिकतर को रेस्क्यू करके दूसरे जिलों से लाया गया है. जू के प्रशासनिक अफसरों का कहना है जब वन्यजीवों की अदला-बदली नियमों के अंतर्गत किसी जू में तेंदुआ भेजने की बात करो तो वहां से मना कर दिया जाता है. इनकी स्थिति बहुत खराब है, जबकि जू के अधिकतर हिस्से में तेंदुओं के बाड़े बने हैं. वहीं, तेंदुओं के अलावा कानपुर जू में बाघों की संख्या 12 तक पहुंच चुकी है.



वलाबी कंगारू का बच्चा खेलकूद करने लगा: जू के प्रशासनिक अफसर नावेद इकराम ने बताया कि कानपुर जू में पिछले साल वलाबी कंगारु के जोड़े को लाया गया था. उनका एक बच्चा हो गया है जोकि अब बाड़े में उछलकूद कर रहा है. दर्शक, वलाबी कंगारू को देखने के लिए बहुत अधिक बेताब है. यह बच्चा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.