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जयपुर एयरपोर्ट पर घायल अवस्था में गिद्ध इंडियन वल्चर का रेस्क्यू, स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में किया रिलीज

पक्षी की जांच के दौरान वेटरनरी विशेषज्ञों ने पाया कि गिद्ध को कोई गंभीर चोट नहीं थी, बल्कि वह अत्यधिक डिहाइड्रेटेड था.

विशाल गिद्ध इंडियन वल्चर
विशाल गिद्ध इंडियन वल्चर (सौजन्य - रक्षा संस्थान)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 4:09 PM IST

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जयपुर : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशाल गिद्ध इंडियन वल्चर का घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया. वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में पक्षी का सफल रेस्क्यू करने के बाद उपचार किया गया. वन विभाग, रक्षा संस्थान, वाइल्डलाइफ वेट्स इंटरनेशनल और जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ग्रिफिन वल्चर को स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में रिलीज किया गया.

रक्षा संस्थान के रोहित गंगवाल ने बताया कि 25 जुलाई को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वाइल्डलाइफ हैजार्ड मैनेजमेंट टीम के लोकेश यादव की ओर से वन विभाग और रक्षा संस्थान को एयरपोर्ट बाउंड्री के पास एक घायल अवस्था में भारतीय ग्रिफिन वल्चर (Griffon Vulture) दिखाई देने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग और रक्षा संस्थान की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने पक्षी का रेस्क्यू कर उसे रक्षा संस्थान के रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया, जहां पक्षी की जांच की गई.

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इंडियन वल्चर का रेस्क्यू (सौजन्य - रक्षा संस्थान)

पक्षी की जांच के दौरान वेटरनरी विशेषज्ञों ने पाया कि गिद्ध को कोई गंभीर चोट नहीं थी, बल्कि वह अत्यधिक डिहाइड्रेटेड था. अनुमान है कि यह पहली बार घोंसले से उड़ान भरने वाला युवा गिद्ध था, जो खराब मौसम के कारण उचित थर्मल और उड़ान का अवसर नहीं मिलने से शहर में भटक गया. भारतीय ग्रिफिन वल्चर उड़ान के दौरान थर्मल एयर करंट्स का उपयोग करते हैं और एक बार में 200-300 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं.

गिद्ध इंडियन वल्चर को प्राकृतिक आवास में किया रिलीज
गिद्ध इंडियन वल्चर को प्राकृतिक आवास में किया रिलीज (सौजन्य - रक्षा संस्थान)

दो दिन के उपचार और सपोर्टिव थेरेपी के बाद गिद्ध को पूरी तरह स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में रिलीज किया गया है. वन विभाग के एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत, रेंज ऑफिसर जोगिंदर सिंह, जयपुर एयरपोर्ट की वाइल्डलाइफ हजार्ड मैनेजमेंट टीम के लोकेश यादव, रक्षा संस्थान के रोहित गंगवाल, यशवंत सिंह सिसोदिया और विराज महावर की उपस्थिति में उसके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक रिलीज किया गया.

Last Updated : July 27, 2026 at 4:09 PM IST

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