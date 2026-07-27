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जयपुर एयरपोर्ट पर घायल अवस्था में गिद्ध इंडियन वल्चर का रेस्क्यू, स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में किया रिलीज

विशाल गिद्ध इंडियन वल्चर ( सौजन्य - रक्षा संस्थान )