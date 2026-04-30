ETV Bharat / state

ITBP असिस्टेंट कमांडेंट रघुनाथ सिंह भाटी का निधन, चुनाव ड्यूटी से लौटते समय हुआ था हादसा

हादसे के बाद दिल्ली में चल रहा था इलाज : रघुनाथ सिंह भाटी पुत्र आम्ब सिंह, लंबे समय से दिल्ली में तैनात थे. व्यस्तता के कारण वे काफी समय से अपने गांव नहीं आ पाए थे. हाल ही में उनकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान लगी थी. ड्यूटी पूरी कर लौटते वक्त उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उन्हें पैर में फ्रैक्चर और गंभीर अंदरुनी चोटें आईं. इसके बाद उन्हें दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.

जैसलमेर : जिले के अड़बाला गांव के निवासी आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट रघुनाथ सिंह भाटी का बुधवार सुबह दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया. वे 13 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पूरी कर लौटते समय हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पिछले 16 दिनों से उनका उपचार चल रहा था.

पढे़ं. शहीद सूबेदार पूनाराम को दी अंतिम विदाई, उत्तराखंड में बादल फटने की आपदा के दौरान हो गए थे लापता

पार्थिव देह लाया जा रहा जैसलमेर : बुधवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से हवाई मार्ग से जोधपुर लाया गया. वहां से सड़क मार्ग के जरिए जैसलमेर के लिए रवाना किया गया. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव अड़बाला पहुंचेगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. गुरुवार को अड़बाला गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

जैसलमेर राज परिवार ने जताया दुःख : रघुनाथ सिंह भाटी के निधन के बाद जैसलमेर राज परिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने गहरा दुःख जताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट, मां भारती के वीर सपूत, जैसलमेर के अड़बाला गांव निवासी रघुनाथ सिंह भाटी के कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में शहीद होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें. जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें नमन किया. साथ ही उन्होंने मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को सभी के लिए प्रेरणादायक बताया.