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बरेली में घायल बुजुर्ग की मौत, बेटी-दामाद में चल रहा था विवाद, बीच-बचाव करने गए थे

पुलिस कर रही जांच पड़ताल. ( Photo Credit; bareilly police )

बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा शेरनगर में पारिवारिक विवाद के दौरान घायल हुए बुजुर्ग तौफीक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले में तौफीक के दामाद राहिल पर आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि राहिल और उसकी पत्नी अलीशा के बीच विवाद हो रहा था. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे तौफीक घायल हो गए. आरोप है कि तौफीक के ऊपर उनके दामाद द्वारा लोहे की प्लेट से हमला किया गया था.

जानकारी के मुताबिक, शेरनगर में राहिल और उसकी पत्नी अलीशा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद के दौरान तौफीक बीच-बचाव करने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें चोट लग गई. परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिवार में भी मातम छा गया.