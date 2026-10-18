बरेली में घायल बुजुर्ग की मौत, बेटी-दामाद में चल रहा था विवाद, बीच-बचाव करने गए थे
आरोप है कि तौफीक के ऊपर दामाद राहिल ने लोहे की प्लेट से हमला किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:10 PM IST
बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा शेरनगर में पारिवारिक विवाद के दौरान घायल हुए बुजुर्ग तौफीक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले में तौफीक के दामाद राहिल पर आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि राहिल और उसकी पत्नी अलीशा के बीच विवाद हो रहा था. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे तौफीक घायल हो गए. आरोप है कि तौफीक के ऊपर उनके दामाद द्वारा लोहे की प्लेट से हमला किया गया था.
जानकारी के मुताबिक, शेरनगर में राहिल और उसकी पत्नी अलीशा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद के दौरान तौफीक बीच-बचाव करने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें चोट लग गई. परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिवार में भी मातम छा गया.
सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को थाना बहेड़ी के कस्बा शेरनगर से तौफीक के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी. राहिल और उसकी पत्नी अलीशा के बीच चल रहे विवाद में बीच-बचाव के दौरान तौफीक को चोट आई थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.
सीओ बहेड़ी के मुताबिक, पुलिस ने तौफीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी.
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