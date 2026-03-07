ETV Bharat / state

घायल बुजुर्ग को नहीं मिली अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस, बदहाल स्वास्थ्य सेवा ने दिखाया जिम्मेदारों को आईना

उत्तरकाशी: जनपद के दूरस्थ मोरी विकासखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति फिर एक बार सामने आई है. जब एक बुजुर्ग व्यक्ति जंगल में भेड़ बकरियां चराते समय जंगल में गिर कर घायल हो गया, घायल व्यक्ति को एंबुलेंस न मिलने से दो घंटे इंतजार के बाद ग्रामीण उसे निजी वाहन से डेरिका तक लाए. बाद में पुरोला से 108 एंबुलेंस उसे हायर सेंटर देहरादून ले जाया गया.

गौर हो कि बीते दिन जब भेड़-बकरियां चराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति जंगल में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिल पाई. जानकारी के अनुसार बड़ासु पट्टी के दूरस्थ गांव ढाटमीर निवासी केदार सिंह भेड़-बकरियां चराने के दौरान गांव के पास जंगल में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों और परिजनों ने किसी तरह निजी वाहन से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी पहुंचाया. वहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया.