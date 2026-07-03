ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में कोबरा सांप की हुई सर्जरी, रजिस्ट्रार कार्यालय में घायल मिला था

​घायल सांप का इलाज किया गया ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में गुरुवार को कोबरा सांप मिलने से अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम ने उसका रेस्क्यू किया. उस समय वह घायल अवस्था में था. सांप का रात को पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया. फिलहाल कोबरा सांप को पशु चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है. पूरी तरह से स्वस्थ होने पर इसे पुनः प्राकृतिक आवास पर छोड़ दिया जाएगा. चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी ने बताया कि गुरुवार शाम को रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में कोबरा सांप दिखाई दिया. इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन में हड़कंप मच गया. लोग भयवश सुरक्षित स्थानों की ओर हट गए. इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रशिक्षित रेस्क्यू सदस्य मयूर गोस्वामी मौके पर पहुंचे. सांप घायल होने के कारण काफी आक्रामक था. मयूर ने धैर्य और वैज्ञानिक तरीके से विषैले कोबरा का सफल रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. पढ़ें: सरकारी अस्पताल के आईसीयू में घुसा कोबरा, मरीजों में हड़कंप, स्टोर रूम से किया रेस्क्यू