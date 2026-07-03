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चित्तौड़गढ़ में कोबरा सांप की हुई सर्जरी, रजिस्ट्रार कार्यालय में घायल मिला था

सांप किसी नेवले या डॉग के साथ संघर्ष में घायल हो गया. इस कारण वह काफी आक्रामक था.

Cobra injured in a scuffle
​घायल सांप का इलाज किया गया (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 2:18 PM IST

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चित्तौड़गढ़: कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में गुरुवार को कोबरा सांप मिलने से अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम ने उसका रेस्क्यू किया. उस समय वह घायल अवस्था में था. सांप का रात को पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया. फिलहाल कोबरा सांप को पशु चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है. पूरी तरह से स्वस्थ होने पर इसे पुनः प्राकृतिक आवास पर छोड़ दिया जाएगा.

चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी ने बताया कि गुरुवार शाम को रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में कोबरा सांप दिखाई दिया. इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन में हड़कंप मच गया. लोग भयवश सुरक्षित स्थानों की ओर हट गए. इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रशिक्षित रेस्क्यू सदस्य मयूर गोस्वामी मौके पर पहुंचे. सांप घायल होने के कारण काफी आक्रामक था. मयूर ने धैर्य और वैज्ञानिक तरीके से विषैले कोबरा का सफल रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.

पढ़ें: सरकारी अस्पताल के आईसीयू में घुसा कोबरा, मरीजों में हड़कंप, स्टोर रूम से किया रेस्क्यू

समिति अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि भारतीय कोबरा अत्यंत विषैला है, लेकिन बिना कारण हमला नहीं करता. सांप दिखाई देने पर उसे मारने की बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन विभाग को सूचना दें. उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में सांप भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों तक पहुंच जाते हैं. वन्यजीवों की हत्या करना पर्यावरण के लिए हानिकारक और कानूनन दंडनीय है. सांप चूहों की संख्या नियंत्रित कर फसलों की रक्षा करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं.

डॉग या नेवले से संघर्ष की आशंका: रेस्क्यू के दौरान निरीक्षण में पाया गया कि कोबरा के शरीर पर कई स्थानों पर चोट के निशान थे. तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सांप किसी नेवले या डॉग के साथ संघर्ष में घायल हुआ होगा. रेस्क्यू के बाद समिति ने सांप को वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र सोन के पास पहुंचाया. डॉ. सोन ने प्राथमिक उपचार किया. अब सांप की निगरानी की जाएगी. पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद वन विभाग के निर्देशों पर उसे प्राकृतिक वन्य आवास में छोड़ा जाएगा.

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STRUGGLE IN MONGOOSE AND SNAKE
INJURED COBRA UNDERGOES SURGERY
COBRA INJURED IN A SCUFFLE

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