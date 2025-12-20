ETV Bharat / state

केवलादेव में घायल वन्यजीवों के लिए नया मॉडल, अब पिंजरा नहीं प्रकृति बनेगी इलाजघर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन विभाग सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर बना रहा है, जहां इलाज के बाद वन्य जीवों को रखा जाएगा.

सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर बनेगा
सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर बनेगा (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 7:03 AM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 7:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में घायल और संकटग्रस्त वन्यजीवों के इलाज और पुनर्वास की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है. अब तक रेस्क्यू किए गए जानवरों को पिंजरों में रखकर उपचार किया जाता था, लेकिन अब वन विभाग एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें प्रकृति स्वयं इलाजघर का काम करेगी. घायल जानवरों को इलाज के बाद खुले और प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा, ताकि उनकी रिकवरी बेहतर हो और वे जंगल में सुरक्षित वापसी कर सकें.

सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर बनेगा: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बीवी ने बताया कि मौजूदा रेस्क्यू सेंटर को अपग्रेड करके इसे ‘सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस एनक्लोजर में घायल या बीमार जानवरों को उपचार के बाद दो-तीन दिन तक रखा जाएगा, जहां वे खुले स्थान, पेड़ों की छांव और प्राकृतिक वातावरण में धीरे-धीरे खुद को सामान्य स्थिति में ला सकेंगे. इस दौरान उनकी निरंतर निगरानी भी की जाएगी, ताकि यह पक्का हो सके कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और जंगल में छोड़े जाने के लिए तैयार हैं.

केवलादेव में घायल वन्यजीवों के लिए नया मॉडल (ETV Bharat Bharatpur)

इसे भी पढ़ें- पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में कदम: केवलादेव से मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे 500 चीतल

मोर से पायथन तक का रेस्क्यू: निदेशक ने कहा कि बीते वर्षों के अनुभव से पता चला है कि लंबे समय तक पिंजरे में रखने से जानवरों की शारीरिक और मानसिक रिकवरी प्रभावित होती है. सीमित जगह और तनाव के कारण वे पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाते, इसलिए अब सीधे जंगल में छोड़ने की बजाय सॉफ्ट रिलीज की यह व्यवस्था अपनाई जा रही है. उन्होंने बताया कि केवलादेव डिवीजन में फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें लगातार सक्रिय रहती हैं. मोर, नीलगाय, चीतल के घायल बच्चे (फॉन्स) सहित कई वन्यजीवों को रेस्क्यू किया जाता है. यह काम केवल उद्यान के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे भरतपुर जिले के खेतों, सड़कों, रिहायशी इलाकों और जलभराव क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

केवलादेव में बनेगा सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर
केवलादेव में बनेगा सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर (ETV Bharat GFX)

निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि रोजाना कई कॉल आते हैं, जिनमें पायथन रेस्क्यू के मामले भी प्रमुख हैं. आबादी वाले इलाकों या खेतों में पायथन निकलने पर टीम तुरंत पहुंचती है और सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ देती है. वहीं, अगर किसी जानवर को इलाज की जरूरत नहीं होती, तो उसे बिना देरी के उद्यान के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है. वन विभाग की कोशिश रहती है कि स्वस्थ वन्यजीवों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो.

इसे भी पढ़ें- सर्दी की दस्तक के साथ केवलादेव फिर हुआ गुलजार, पर्यटकों की भीड़ और प्रवासी पक्षियों ने बढ़ाई रौनक

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ETV Bharat Bharatpur)

ऑपरेशन थिएटर से हैंडलिंग फैसिलिटी तक: नई पहल के तहत मौजूदा रेस्क्यू सेंटर को आधुनिक बनाया जा रहा है. यहां छोटी सर्जरी और आवश्यक उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जा रहा है, ताकि घायल जानवरों को तत्काल चिकित्सा मिल सके और बाहर भेजने की जरूरत कम पड़े. साथ ही, सेंटर के पास एक हैंडलिंग फैसिलिटी विकसित की जा रही है. इसमें प्राकृतिक पेड़ों और हरियाली को यथावत रखा जाएगा, जिससे जानवरों को जंगल जैसा वातावरण मिले. सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को चेन-लिंक फेंसिंग से घेरा जाएगा, ताकि जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकें लेकिन सुरक्षित रहें.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
अभी घायल जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है (ETV Bharat Bharatpur)

निदेशक चेतन कुमार बीवी ने बताया कि सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर और रेस्क्यू सेंटर अपग्रेडेशन की पूरी योजना विकास के चरण में है. जैसे ही यह तैयार होगी, इसे लागू कर दिया जाएगा. राज्य सरकार के 2025-26 बजट में उद्यान के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिससे यह कार्य पूरा किया जाएगा. यह नई व्यवस्था न केवल वन्यजीवों के कल्याण को बढ़ावा देगी, बल्कि केवलादेव जैसे विश्व धरोहर स्थल की जैव विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान: पानी की एक-एक बूंद पर टिका विश्व धरोहर वेटलैंड

Last Updated : December 20, 2025 at 7:50 AM IST

TAGGED:

SOFT RELEASE ENCLOSURE
WILDLIFE RESCUE
REHABILITATION
BIODIVERSITY
KEOLADEO NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.