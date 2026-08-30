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रामपुर : हार्ट अटैक के मरीजों को बड़ी राहत, मुफ्त मिलेगा 40 हजार का 'जीवन रक्षक इंजेक्शन'

प्रतीकात्मक चित्र ( (GETTY IMAGES) )