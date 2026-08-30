रामपुर : हार्ट अटैक के मरीजों को बड़ी राहत, मुफ्त मिलेगा 40 हजार का 'जीवन रक्षक इंजेक्शन'
शासन की STEMI योजना के अंतर्गत अस्पताल में यह इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 2:03 PM IST
रामपुर : दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच रामपुर के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. अब जिला अस्पताल में करीब 40 हजार रुपये कीमत वाला जीवन रक्षक इंजेक्शन मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. खास बात यह है कि हार्ट अटैक आने के बाद अगर सही समय पर मरीज को यह इंजेक्शन दे दिया जाए तो मरीज की जान बच सकती है.
दरअसल, हार्ट अटैक के दौरान हृदय की रक्त वाहिकाओं में ब्लड क्लॉट बनने के कारण रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है. ऐसे में यह इंजेक्शन ब्लड क्लॉट को हटाने में मदद करता है. अगर मरीज को समय पर इलाज मिल जाए तो गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.
जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीसी सक्सेना ने बताया कि शासन की STEMI योजना के अंतर्गत अस्पताल में यह इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है. बाजार में इसकी कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई जा रही है, लेकिन जिला अस्पताल में पात्र हार्ट अटैक मरीजों को यह इंजेक्शन पूरी तरह निशुल्क दिया जा रहा है.
मरीज के जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तत्काल उसकी जांच करती है. जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज मेरठ के हृदय रोग विशेषज्ञों से फोन के माध्यम से परामर्श लिया जाता है. विशेषज्ञों की सलाह के बाद मरीज को इंजेक्शन दिया जाता है और इसके बाद आगे के इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता है.
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, 20 तारीख के बाद अब तक तीन हार्ट अटैक मरीजों को यह इंजेक्शन दिया जा चुका है. अस्पताल अधिकारियों का कहना है कि समय पर उपचार मिलने से इन मरीजों की जान बचाने में मदद मिली. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को सीने में तेज दर्द, दबाव या बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, अचानक पसीना आने या हार्ट अटैक से जुड़े अन्य लक्षण दिखाई दें तो बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें.
मरीज को जल्द से जल्द जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाएं. जिला अस्पताल में यह सुविधा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के दौरान उपलब्ध है. हालांकि इंजेक्शन देने का निर्णय मरीज की जांच और चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर डॉक्टर करते हैं.
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