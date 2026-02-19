ETV Bharat / state

गोरखपुर बनेगा इंजेक्शन और टीकों की जांच का केंद्र, पहले 15 दिन बाद आती थी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश के कसौली प्रयोगशाला में पहले होती थी इंजेक्शन और टीकों की जांच

गोरखपुर में टीकों की जांच होगी
गोरखपुर में टीकों की जांच होगी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
गोरखपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के गोरखनाथ स्थित प्रयोगशाला में अब इंजेक्शन और टीकों की भी जांच होगी. पहले इसकी जांच हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्र सरकार की प्रयोगशाला में होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से अब उत्तर प्रदेश के साथ ही गोरखपुर का नाम भी इंजेक्शन व टीकों की जांच में जुड़ जाएगा.

औषधि प्रशासन विभाग में बनी नई बिल्डिंग में इसका स्थाई लैब तैयार किया जा रहा है, जहां से मिलावट की पहचान कर मिलवाटखोरों को बेनकाब किया जाएगा. इसके लिए करोड़ों की लागत से मशीने स्थापित की जाएंगी. कुछ मशीने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लैब से मंगाई जाएंगी. जिसकी प्रकिया अब अंतिम चरण में है.

सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन राजकुमार गुप्ता ने बताया कि यह गोरखपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है. फूड के एक नमूने की जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन का समय लग जाता है और औषधि के नमूने की जांच रिपोर्ट आने में 60 दिन का समय लगता है. लेकिन इस प्रयोगशाला के बन जाने से जांच का समय कम हो जायेगा और शुद्धता की पहचान आसान हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार मेडिकल कॉलेज के लैब से इस तरह की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब अपना स्थाई लैब जब नए भवन में क्रियाशील हो जाएगा, तो गोरखपुर मंडल की चार जिलों के अलावा प्रदेश के किसी भी कोने से अगर यहां पर सैंपल भेजा जाएगा. तो उसकी जांच आसान हो जाएगी.

राजकुमार गुप्ता ने कहा कि जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है उसमें निचले तल पर प्रशासन के अधिकारी बैठेंगे. प्रथम तल पर खाद्य विभाग द्वारा दिए गए नमूनों की जांच होगी. दूसरे तल पर औषधि विभाग दवा की जांच करेगा. जबकि इंजेक्शन के नमूनों की जांच शुरू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा हैं. इसके बाद टीकों के नमूनों की जांच भी इस लैब में शुरू की जाएगी.

