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कुरुक्षेत्र में दर्द का इंजेक्शन बना मौत का कारण! परिजनों ने मेडिकल स्टोर पर लगाया लापरवाही का आरोप

कुरुक्षेत्र में पेट दर्द होने पर मेडिकल स्टोर के स्टाफ ने युवक को इंजेक्शन लगाई. कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई.

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इंजेक्शन बना मौत का कारण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 11:58 AM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में पेट दर्द की शिकायत के बाद लगाए गए इंजेक्शन ने एक युवक की जान ले ली. परिजनों की मानें तो करनाल के बीड़ बड़ालावा गांव का 25 वर्षीय कुलवंत शाम को खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ सामान्य स्थिति में था. कुछ देर बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिसके चलते परिजन उसे निगदू स्थित एक मेडिकल स्टोर पर ले गए.

इंजेक्शन बना जानलेवा: परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना किसी उचित जांच के युवक को दर्द का इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही युवक की हालत तेजी से बिगड़ने लगी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुलवंत ने घबराते हुए कहा कि "मुझे बचा लो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है." इसके बाद वह कुछ ही देर में बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

कुरुक्षेत्र में दर्द का इंजेक्शन बना मौत का कारण (ETV Bharat)

आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक फरार: मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि युवक की हालत बिगड़ते ही मेडिकल स्टोर संचालक मौके से फरार हो गया. परिजनों ने कहा कि, "हमने उससे बार-बार कहा कि मरीज को संभालो, लेकिन वह भाग गया. अगर समय पर मदद मिलती तो शायद जान बच सकती थी." बाद में परिजन युवक को एंबुलेंस के जरिए कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल: एलएनजीपी अस्पताल में जब युवक का शव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन बेसुध होकर रोते-बिलखते नजर आए. गांव और आसपास के लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. परिवार ने आरोप लगाया है कि यह सीधी लापरवाही और गलत इलाज का मामला है, जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

जांच में जुटी पुलिस: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि, "हमें युवक की मौत की सूचना मिली है. परिजनों के अनुसार इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी. करनाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और निगदू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी."

परिजनों ने की इंसाफ की मांग: मृतक के परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि अगर मेडिकल स्टोर संचालक की लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.

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