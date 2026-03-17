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कुरुक्षेत्र में दर्द का इंजेक्शन बना मौत का कारण! परिजनों ने मेडिकल स्टोर पर लगाया लापरवाही का आरोप

इंजेक्शन बना मौत का कारण ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में पेट दर्द की शिकायत के बाद लगाए गए इंजेक्शन ने एक युवक की जान ले ली. परिजनों की मानें तो करनाल के बीड़ बड़ालावा गांव का 25 वर्षीय कुलवंत शाम को खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ सामान्य स्थिति में था. कुछ देर बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिसके चलते परिजन उसे निगदू स्थित एक मेडिकल स्टोर पर ले गए. इंजेक्शन बना जानलेवा: परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना किसी उचित जांच के युवक को दर्द का इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही युवक की हालत तेजी से बिगड़ने लगी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुलवंत ने घबराते हुए कहा कि "मुझे बचा लो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है." इसके बाद वह कुछ ही देर में बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. कुरुक्षेत्र में दर्द का इंजेक्शन बना मौत का कारण (ETV Bharat) आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक फरार: मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि युवक की हालत बिगड़ते ही मेडिकल स्टोर संचालक मौके से फरार हो गया. परिजनों ने कहा कि, "हमने उससे बार-बार कहा कि मरीज को संभालो, लेकिन वह भाग गया. अगर समय पर मदद मिलती तो शायद जान बच सकती थी." बाद में परिजन युवक को एंबुलेंस के जरिए कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.