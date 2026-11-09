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अगर आप हैं मैट्रिक पास तो कृषि विभाग में पा सकते हैं नौकरी, फसल रक्षक के 21 पदों पर होगी बहाली, अंतिम तिथि 14 नवंबर

रांची: जिले में फसल सुरक्षा और पौधों के संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग ने फसल रक्षक के 21 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए कृषि विभाग (कृषि प्रभाग) के कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, रांची की ओर से विज्ञापन संख्या 01/2026-27 जारी किया गया है, इन पदों पर नियुक्ति मानदेय आधारित और अस्थायी होगी. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 11,851 रुपये मानदेय दिया जाएगा.

विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, फसल रक्षकों की नियुक्ति 11 महीने के लिए की जाएगी. नियमित नियुक्ति होने या 11 महीने की अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति समाप्त हो जाएगी. इस नियुक्ति से नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा या स्थायी सेवा लाभ का अधिकार नहीं मिलेगा.

किस वर्ग के लिए कितने पद

कुल 21 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं.

10वीं पास होना जरूरी, कृषि विभाग का प्रशिक्षण अनिवार्य

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है, इसके साथ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कृषि या उद्यान निदेशालय से कम से कम पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, इसके अलावा साइकिल चलाने और पेड़ पर चढ़ने की क्षमता भी जरूरी रखी गई है. अभ्यर्थी का रांची जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है.

क्या होगा फसल रक्षक का काम

चयनित फसल रक्षकों को खेतों में फसल कीट एवं बीमारियों का सर्वेक्षण करना होगा साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव, किसानों को प्रशिक्षण देना और फसल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी होगी. विभाग की ओर से समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी करने होंगे.

18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

आयु की गणना 01 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी, इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है. अनारक्षित और EWS वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, EBC-I पुरुषों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित/EWS और EBC-I महिलाओं के लिए 38 वर्ष तथा SC-ST पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखी गई है. पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

14 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा करें आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्वयं कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 शाम 5 बजे है. आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अंकपत्र, पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और लागू होने पर जाति एवं EWS प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति लगानी होगी.

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