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ईटीवी भारत की खबर का असर, पंजाब में बंधुआ बने आदिवासी परिवार को छुड़ाने की पहल, प्रशासन हरकत में

प्रशासन के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU की टीम वीरबांकी गांव पहुंची और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. टीम ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि पंजाब में फंसे मजदूरों को जल्द ही सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस लाया जाएगा.

रांची/खूंटी: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. पंजाब में बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर झारखंड के खूंटी जिले के एक आदिवासी परिवार की दर्दनाक कहानी सामने आने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है.

AHTU इंचार्ज फुलमनी टोप्पो ने ईटीवी भारत को बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बाखला का आवेदन मिलते ही शनिवार को उनके नेतृत्व में एक टीम सनिका पूर्ति के गांव गई थी. वहां उसके पिताजी बिरसा पूर्ति से बातचीत की गई. उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके बेटा-बहू और पोता को बहुत जल्द वापस लाया जाएगा.

सनिका के घर की हालत बहुत खराब

सनिका पूर्ति का पैतृक घर अगर आप देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसी स्थिति में भी इंसान रह सकता है‌. मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों पर खड़ी है उसकी झोपड़ी. भीतर जाकर देखने पर कुछ बर्तन पड़े मिले और जहां-तहां फटे पुराने कपड़े झूल रहे थे. छत किस चीज की बनी है, इसका ठीक-ठाक अनुमान लगा पाना मुश्किल है. क्योंकि कहीं एस्बेस्टस के कुछ टुकड़े हैं तो कहीं प्लास्टिक के.

गौरतलब है कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनसे रोजाना करीब 16 घंटे काम कराया जाता है और बदले में सिर्फ 5-5 हजार रुपये मासिक मजदूरी दी जाती है. छुट्टी मांगने पर गाली-गलौज और अपमान झेलना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है. समाजसेवी लक्ष्मी बाखला के प्रयास और ईटीवी भारत की पहल के बाद अब जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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