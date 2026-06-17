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दिल्ली एम्स में एमाइलॉयडोसिस पर जागरूकता बढ़ाने की पहल, समय पर पहचान और इलाज पर जोर

एम्स के निदेशक प्रोफेसर निखिल टंडन ने अपने संदेश में कहा कि एमाइलॉयडोसिस कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई गंभीर रोगों का समूह है, जिसमें असामान्य प्रोटीन शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होकर उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा कि समय पर निदान और उपचार से मरीजों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है. एम्स के निदेशक ने बताया कि इसके लक्षण कई सामान्य बीमारियों से मिलते-जुलते हैं, जिसके कारण अक्सर इसकी पहचान में देरी हो जाती है.

नई दिल्ली: एमाइलॉयडोसिस जैसी दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एम्स, नई दिल्ली और एमाइलॉयडोसिस सपोर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया (एएसजीआई) की तरफ से बुधवार को एक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य इस दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और समय पर पहचान तथा उपचार के महत्व को समझाना था. इसी के तहत कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने एमाइलॉयडोसिस- क्या चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा विषय पर लोगों को जागरूक किया.

कार्यक्रम की संचालक प्रोफेसर डॉ. तुलिका सेठ ने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय रहते बीमारी की पहचान होने पर उपचार के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. उन्होंने बताया कि एमाइलॉयडोसिस के कुछ प्रकार रक्त कैंसर से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ आनुवंशिक कारणों से विकसित होते हैं. यह बीमारी खानपान से नहीं, बल्कि शरीर में बनने वाले असामान्य प्रोटीन के कारण होती है.

वहीं, एमाइलॉयडोसिस सपोर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉ. सतीश चंद्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बीमारी का सही निदान कराना आसान नहीं होता और कई बार मरीजों को लंबे समय तक भटकना पड़ता है. उन्होंने कहा कि उपचार काफी महंगा है और देश में इस रोग के प्रति जागरूकता अभी भी सीमित है. उन्होंने दुर्लभ बीमारियों के लिए बेहतर नीतिगत समर्थन की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि एमाइलॉयडोसिस भले ही एक दुर्लभ बीमारी हो, लेकिन समय पर पहचान न होने पर यह हृदय, किडनी, नसों और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में लगातार थकान, सांस फूलना, हाथ-पैरों में सूजन या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. समय पर जांच और सही उपचार ही इस साइलेंट डिजीज’ से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है.

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