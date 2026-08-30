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IIT ISM धनबाद के द्वारा सिक्की कला को बढ़ावा देने की पहल, प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत

धनबादः पारंपरिक कला को संरक्षित करने और इससे जुड़े लोगों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर विकसित करने की दिशा में IIT (ISM) धनबाद ने पहल की है.

संस्थान के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग में संचालित EIACP कार्यक्रम केंद्र ने झारखंड फाउंडेशन केंद्र के सहयोग से बोकारो के पिंड्राजोरा में ‘सतत आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सिक्की कला’ विषय पर सप्ताहभर चलने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सितंबर तक चलेगा.

यह पहल भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य पारंपरिक सिक्की कला को नई पहचान दिलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है.

सिक्की कला प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन (ETV Bharat)

IIT (ISM) धनबाद का EIACP केंद्र पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता, सूचना प्रसार, क्षमता निर्माण और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है. सिक्की कला से जुड़ा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की अवधारणा के अनुरूप है. इसके माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर IIT (ISM) धनबाद के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष सह EIACP केंद्र के समन्वयक प्रो. आलोक सिन्हा ने कहा कि पारंपरिक हुनर को प्रोत्साहित कर न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि लोगों के लिए स्थायी आय के साधन भी विकसित किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों को IIT (ISM) धनबाद में आयोजित होने वाले विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान स्टॉल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे अपने तैयार उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकें.

सिक्की कला झारखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प विधाओं में शामिल है. इसमें सिक्की घास का इस्तेमाल कर टोकरियां, डिब्बे, कंटेनर, आभूषण सहित कई तरह की सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं. प्राकृतिक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के इस्तेमाल के कारण यह कला पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का बेहतर विकल्प भी मानी जाती है.