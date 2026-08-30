IIT ISM धनबाद के द्वारा सिक्की कला को बढ़ावा देने की पहल, प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत
धनबाद आईआईटी आईएसएम के द्वारा सिक्की कला को बढ़ावा देने की पहल की गयी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 30, 2026 at 3:37 PM IST
धनबादः पारंपरिक कला को संरक्षित करने और इससे जुड़े लोगों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर विकसित करने की दिशा में IIT (ISM) धनबाद ने पहल की है.
संस्थान के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग में संचालित EIACP कार्यक्रम केंद्र ने झारखंड फाउंडेशन केंद्र के सहयोग से बोकारो के पिंड्राजोरा में ‘सतत आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सिक्की कला’ विषय पर सप्ताहभर चलने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सितंबर तक चलेगा.
यह पहल भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य पारंपरिक सिक्की कला को नई पहचान दिलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है.
IIT (ISM) धनबाद का EIACP केंद्र पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता, सूचना प्रसार, क्षमता निर्माण और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है. सिक्की कला से जुड़ा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की अवधारणा के अनुरूप है. इसके माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर IIT (ISM) धनबाद के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष सह EIACP केंद्र के समन्वयक प्रो. आलोक सिन्हा ने कहा कि पारंपरिक हुनर को प्रोत्साहित कर न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि लोगों के लिए स्थायी आय के साधन भी विकसित किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले इच्छुक प्रतिभागियों को IIT (ISM) धनबाद में आयोजित होने वाले विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान स्टॉल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे अपने तैयार उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकें.
सिक्की कला झारखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प विधाओं में शामिल है. इसमें सिक्की घास का इस्तेमाल कर टोकरियां, डिब्बे, कंटेनर, आभूषण सहित कई तरह की सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं. प्राकृतिक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के इस्तेमाल के कारण यह कला पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का बेहतर विकल्प भी मानी जाती है.
कार्यक्रम में ESE विभाग के प्रोफेसर (HAG) प्रो. सुनील कुमार गुप्ता ने पारंपरिक आजीविका के साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया. वहीं, झारखंड फाउंडेशन केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉ. जयदेव महतो ने कहा कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के जरिए स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ऐसे प्रयासों की अहमियत बताई.
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षक नाजदा खातून और मो. जसीम प्रतिभागियों को सिक्की कला की बारीकियों और इससे तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की जानकारी दे रहे हैं. EIACP केंद्र की सूचना अधिकारी डॉ. अवंतिका चंद्रा ने प्रतिभागियों को मिशन LiFE की शपथ दिलाई.
इस कार्यक्रम में JSLPS से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं और गृहिणियों समेत कुल 30 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. प्रशिक्षण को पूरी तरह व्यावहारिक रखा गया है, ताकि प्रतिभागी सिक्की कला के जरिए अपने कौशल को निखार सकें और तैयार उत्पादों को बाजार से जोड़कर आय का साधन विकसित कर सकें.
EIACP केंद्र के सह-समन्वयक एवं एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. सुरेश पांडियन ने बताया कि प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों के कौशल, रचनात्मकता और सक्रिय सहभागिता का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले तीन प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया जाएगा.
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