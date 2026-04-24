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पांडुलिपियों को सहेजने की पहल, कोरिया जिले में ही 93 की पहचान, प्रशासन की अपील- 70 साल से पुराने दस्तावेज करें साझा

पांडुलिपियों को सहेजने की पहल, कोरिया जिले में ही 93 की पहचान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया जिला प्रशासन की अपील- 70 साल से पुरानी हस्तलिखित जानकारी करें साझा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिलेवासियों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा है कि जिनके पास 70 वर्ष से अधिक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, वे इसकी जानकारी प्रशासन को अवश्य दें. उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है और इसे सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है.

कोरिया: जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में ‘ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण’ अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद कोरिया जिला प्रशासन ने भी इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.

इस काम के लिए 68 सर्वेयर की तैनाती

पांडुलिपि संरक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए डिप्टी कलेक्टर उमेश कुमार पटेल को नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी (पुरातत्व एवं पर्यटन शाखा) नियुक्त किया गया है. साथ ही एक विशेष समिति का गठन किया गया है और सर्वेक्षण के लिए 68 सर्वेयर्स की तैनाती की गई है. ये सर्वेयर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पांडुलिपियों की पहचान और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं.

93 पांडुलिपियों की पहचान

अब तक जिले में कुल 93 पांडुलिपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 63 पांडुलिपियों का विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है. हाल ही में 16 नई पांडुलिपियों को भी जोड़ा गया है. विशेष बात यह है कि ये सभी पांडुलिपियां वर्ष 1948 के पूर्व की हैं, जो उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती हैं.

क्या है इन पांडुलिपियों में?

इन पांडुलिपियों में ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रशासनिक अभिलेख, निमंत्रण पत्र, उत्सव आयोजन से जुड़े दस्तावेज और प्राचीन सनातनी मंत्र शामिल हैं. ये सामग्री न केवल जिले की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है, बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

यह सर्वेक्षण पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने से पांडुलिपियों के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. नागरिकों को केवल पांडुलिपि की बुनियादी जानकारी साझा करनी होगी, जबकि मूल दस्तावेज उनके पास ही सुरक्षित रहेंगे.- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर

अलग-अलग संगठनों से अपील

प्रशासन ने मठ, मंदिर, पुजारियों, बैगा समुदाय, चिकित्सकों, साहित्यकारों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है. प्रशासन द्वारा मौके पर ही पांडुलिपियों की डिजिटल स्कैनिंग या प्रतिलिपि तैयार की जाएगी.

जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यह पूरा अभियान पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि इस अमूल्य ज्ञान धरोहर को सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके और शोध कार्यों को भी बढ़ावा मिले.