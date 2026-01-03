ETV Bharat / state

गाजियाबाद को 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट' बनाने की पहल, सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने की तैयारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए गाजियाबाद पुलिस द्वारा विशेष पहल की जा रही है. जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट (Zero Fatality District) के तहत जिले के 14 थानों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीमें गठित की गई है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है.

क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर के दौरान प्राथमिक उपचार, सीपीआर देने की सही तकनीक, श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने और हृदय गति रुकने की स्थिति में टॉयलेट सहायता एवं आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक उपाय के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है.

गाजियाबाद बनेगा 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट' (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुन बिसेन के मुताबिक, "शासन की मंशा के अनुरूप Zero Fatality Corridor (ZFC) बनाए गए हैं. ज़ेडएफसी बनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना है. प्रत्येक थाने में क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है. प्रत्येक थाने की क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को प्राथमिक उपचार और सीपीआर के संबंध में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. क्रिटिकल कॉरिडोर टीम दुर्घटना होने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर और नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाएगी. इसी टीम द्वारा मामले की जांच की जाएगी. टीम द्वारा एक्सीडेंट होने का कारण पता लगाया जाएगा. टीम ऐसे पॉइंट्स को भी चिन्हित करेगी, जहां पर बार-बार एक्सीडेंट हो रहे हैं."