ETV Bharat / state

गाजियाबाद को 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट' बनाने की पहल, सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने की तैयारी

जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना है.

गाजियाबाद बनेगा 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट'
गाजियाबाद बनेगा 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 3, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए गाजियाबाद पुलिस द्वारा विशेष पहल की जा रही है. जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट (Zero Fatality District) के तहत जिले के 14 थानों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीमें गठित की गई है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है.

क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर के दौरान प्राथमिक उपचार, सीपीआर देने की सही तकनीक, श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने और हृदय गति रुकने की स्थिति में टॉयलेट सहायता एवं आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक उपाय के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है.

गाजियाबाद बनेगा 'जीरो फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट' (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुन बिसेन के मुताबिक, "शासन की मंशा के अनुरूप Zero Fatality Corridor (ZFC) बनाए गए हैं. ज़ेडएफसी बनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना है. प्रत्येक थाने में क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है. प्रत्येक थाने की क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को प्राथमिक उपचार और सीपीआर के संबंध में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. क्रिटिकल कॉरिडोर टीम दुर्घटना होने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर और नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाएगी. इसी टीम द्वारा मामले की जांच की जाएगी. टीम द्वारा एक्सीडेंट होने का कारण पता लगाया जाएगा. टीम ऐसे पॉइंट्स को भी चिन्हित करेगी, जहां पर बार-बार एक्सीडेंट हो रहे हैं."

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुन बिसेन के मुताबिक, क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों द्वारा 2025 में हुए सड़क हादसों का भी अध्ययन किया जाएगा. ताकि हादसों के पीछे का कारण और हादसों के ट्रेंड को समझा जा सके.

गाजियाबाद बनेगा Zero Fatality District बनाने की पहल
गाजियाबाद बनेगा Zero Fatality District बनाने की पहल (ETV Bharat)

कैसे काम करेगी क्रिटिकल कॉरिडोर टीम

  • सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर निगरानी और त्वरित कार्यवाही करना.
  • दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करना.
  • घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार और सीपीआई जैसी जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना.
  • एंबुलेंस और चिकित्सीय सहायता को शीघ्र मौके तक पहुंचाना.
  • दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमों का शक्ति से पालन करना और लोगों को विभिन्न.

ट्रैफिक मित्र करेंगे ट्रैफिक पुलिस का सहयोग

बता दें कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की उद्देश्य से गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 500 ट्रैफिक मित्र की भी तैनाती की गई है. ट्रैफिक मित्र जहां एक तरफ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेंगे. वहीं, दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में घायल को प्राथमिक उपचार देने के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती कराने की भी कवायद करेंगे. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक मित्रों को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार घायलों की मदद कर सकें.

ये भी पढ़ें:

  1. नोएडा: 'लावारिस' गाड़ियों का अड्डा बना सेक्टर-16 ऑटो मार्केट, बढ़ी अपराध की आशंका
  2. खुशखबरी! दिल्ली के निजी अस्पतालों में अब 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज
  3. EV शेयरिंग को बढ़ावा: दिल्ली में निजी वाहन बनेंगे टैक्सी, नियमों में होगा बदलाव

TAGGED:

GHAZIABAD TRAFFIC POLICE
गाजियाबाद क्रिटिकल कॉरिडोर टीम
ZERO FATALITY DISTRICT GHAZIABAD
कैसे काम करेगी क्रिटिकल कॉरिडोर टीम
GHAZIABAD ZERO FATALITY DISTRICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.