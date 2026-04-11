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महादलित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल, डीसी की मौजूदगी में बच्चों का स्कूल में नामांकन

महादलित समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल पलामू डीसी के द्वारा की गयी है.

Initiative to Integrate Children from Mahadalit Community into Mainstream in Palamu
बच्चों से बात करतीं डीसी (पलामू) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
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पलामूः महादलित समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है. ये समाज आज भी मुख्यधारा से काफी दूर है और इनमें शिक्षा का डर बेहद ही कम है.

महादलित समाज से पलामू में एक मात्र युवक ने ग्रेजुएशन किया है. महादलित समाज के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है. पलामू डीसी समीरा एस की मौजूदगी में पलामू के सदर प्रखंड के चियांकि में 20 और गणके में 15 बच्चों का नामांकन किया गया है.

महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती के मौके पर झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूरी यूनियन द्वारा महादलित परिवार के बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है. इस दौरान पलामू डीसी समीर एस ने सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए पहल की और खुद से हस्ताक्षर कर बच्चों का एडमिशन लिया.

मेदिनीनगर सदर प्रखंड के इलाके में महादलित समाज के करीब 90 परिवार रहते हैं, परिवार के 150 बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाया जाना है. पहले चरण में 35 बच्चों का नामांकन किया गया. मंगलवार तक सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन करवा लिया जाएगा.

Initiative to Integrate Children from Mahadalit Community into Mainstream in Palamu
बच्चों से बात करतीं डीसी (ETV Bharat)

इस मौके पर पलामू डीसी समीरा एस ने महादलित परिवार की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए है. महादलित समाज के बीच काम कर रहे झारखंड राज बिहारी मजदूरी यूनियन के राजीव कुमार ने बताया कि समाज के लोगों को
मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और इनको बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

महादलित समाज को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. पलामू में दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

महादलित समाज क्यों अलग है मुख्यधारा से!

महादलित समाज मुख्यधारा से अभी भी अलग है. यह समाज घुमंतू प्रजाति के हैं, जिस कारण इन्हें मुख्यधारा से जोड़ना बड़ी चुनौती है. केंद्र और राज्य सरकार ने इस परिवार के लिए कोई विशेष योजना को लागू नहीं की है. 2023 में पलामू में महादलित के परिवार को मुख्यधारा से जोड़ने की शुरुआत हुई थी.

सर्वे में पाया गया था कि मात्र 250 परिवार के पास ही दस्तावेज था. उस समय से ही पूरे पलामू में दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. पलामू के चियांकि और गणके के महादवित परिवार को स्थायी जमीन दी गई है. घुमंतू प्रजाति के कारण इनके बच्चों को स्कूल जोड़ना बड़ी चुनौती रही है. फिलहाल बड़ी संख्या में बच्चे महुआ चुनने के लिए लातेहार के इलाके के गए हैं. लौटने के बाद सभी के बच्चों का नामांकन करवाया जाएगा.

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