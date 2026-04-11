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महादलित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल, डीसी की मौजूदगी में बच्चों का स्कूल में नामांकन

पलामूः महादलित समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है. ये समाज आज भी मुख्यधारा से काफी दूर है और इनमें शिक्षा का डर बेहद ही कम है.

महादलित समाज से पलामू में एक मात्र युवक ने ग्रेजुएशन किया है. महादलित समाज के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है. पलामू डीसी समीरा एस की मौजूदगी में पलामू के सदर प्रखंड के चियांकि में 20 और गणके में 15 बच्चों का नामांकन किया गया है.

महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती के मौके पर झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूरी यूनियन द्वारा महादलित परिवार के बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है. इस दौरान पलामू डीसी समीर एस ने सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए पहल की और खुद से हस्ताक्षर कर बच्चों का एडमिशन लिया.

मेदिनीनगर सदर प्रखंड के इलाके में महादलित समाज के करीब 90 परिवार रहते हैं, परिवार के 150 बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाया जाना है. पहले चरण में 35 बच्चों का नामांकन किया गया. मंगलवार तक सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन करवा लिया जाएगा.

बच्चों से बात करतीं डीसी (ETV Bharat)

इस मौके पर पलामू डीसी समीरा एस ने महादलित परिवार की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए है. महादलित समाज के बीच काम कर रहे झारखंड राज बिहारी मजदूरी यूनियन के राजीव कुमार ने बताया कि समाज के लोगों को

मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और इनको बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.