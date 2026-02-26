दिल्ली में बिजली तंत्र को सुधारने की पहल, चांदनी चौक को अब उलझे तारों से मिलेगी निजात
दिल्ली के चांदनी चौक में जाल की तरह फैली बिजली की तारें होंगी गायब.
नई दिल्ली: दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत और व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक अब जल्द ही तारों के मकड़जाल से मुक्त होकर अपने पुराने वैभव में नजर आएगा. गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक क्षेत्र की 26 प्रमुख सड़कों पर बिजली की ऊपरी लाइनों (ओवरहेड लाइन्स) को भूमिगत करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे.
436 करोड़ की योजना से संवरेगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न केवल चांदनी चौक के पुनरुद्धार की शुरुआत की, बल्कि दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता द्वारा एक वर्ष पूर्व भाजपा सरकार पर जताए गए विश्वास का उत्सव है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिजली क्षेत्र में दीर्घकालिक विज़न का अभाव था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक वर्ष के भीतर निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली के पावर सेक्टर को देश का अग्रणी मॉडल बनाने की दिशा में काम किया है.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली को मंडोली GIS ग्रिड का उपहार
ऊर्जा मंत्री ने मंडोली में 55.5 करोड़ की लागत से बनने वाले 66 केवी 'गैस इंसुलेटेड स्विचगियर' (GIS) ग्रिड सब-स्टेशन की आधारशिला रखी. इसे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए 'गेम-चेंजर' बताया जा रहा है. मार्च 2027 तक तैयार होने वाले इस ग्रिड से नंद नगरी, हर्ष विहार और मंडोली जेल जैसे क्षेत्रों के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी.
बैटरी स्टोरेज में दिल्ली ने रचा इतिहास
दिल्ली अब बिजली भंडारण के मामले में दक्षिण एशिया का नेतृत्व कर रही है. किलोकरी में स्थापित 20 मेगावाट के 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली' (BESS) की सफलता के बाद, आज चार नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई. नए केंद्र के तौर पर मालवीय नगर (शिवालिक), द्वारका (जी-5 व जी-7) और गोयला खुर्द में ये प्लांट लगाए जाएंगे. इन 55 मेगावाट की अतिरिक्त भंडारण परियोजनाओं से ढाई लाख उपभोक्ताओं को पीक डिमांड (गर्मियों के दौरान) में निर्बाध आपूर्ति मिलेगी.
ऊर्जा मंत्री ने 17,000 करोड़ का मास्टर प्लान का किया ऐलान
ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को आगामी तीन वर्षों में 17,000 करोड़ के निवेश से सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की एक ही बैठक में 3000 करोड़ की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के पावर इकोसिस्टम को 'विकसित भारत 2047' के संकल्पों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है.
आज शुरू की गई परियोजनाओं का लाभ
- चांदनी चौक पुनरुद्धार परियोजना के तहत 160 करोड़ की लागत से 26 सड़कों पर करीब 52.5 किलोमीटर लंबा नेटवर्क भूमिगत किया जाएगा.
- डिजिटल ट्विन तकनीक: इस परियोजना में पहली बार 'डिजिटल ट्विन' तकनीक का उपयोग होगा, जिससे नेटवर्क की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा.
- सुरक्षा और सौंदर्य: भूमिगत वायरिंग से न केवल बिजली दुर्घटनाओं और आग लगने का खतरा कम होगा, बल्कि सजावटी पोल लगने से क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी.
- न्यूनतम व्यवधान: व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की सुविधा को देखते हुए अधिकतर कार्य रात्रि के समय किया जाएगा. इससे लगभग 50,000 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.
