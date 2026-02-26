ETV Bharat / state

दिल्ली में बिजली तंत्र को सुधारने की पहल, चांदनी चौक को अब उलझे तारों से मिलेगी निजात

नई दिल्ली: दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत और व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक अब जल्द ही तारों के मकड़जाल से मुक्त होकर अपने पुराने वैभव में नजर आएगा. गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक क्षेत्र की 26 प्रमुख सड़कों पर बिजली की ऊपरी लाइनों (ओवरहेड लाइन्स) को भूमिगत करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे.

436 करोड़ की योजना से संवरेगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न केवल चांदनी चौक के पुनरुद्धार की शुरुआत की, बल्कि दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता द्वारा एक वर्ष पूर्व भाजपा सरकार पर जताए गए विश्वास का उत्सव है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिजली क्षेत्र में दीर्घकालिक विज़न का अभाव था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक वर्ष के भीतर निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली के पावर सेक्टर को देश का अग्रणी मॉडल बनाने की दिशा में काम किया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली को मंडोली GIS ग्रिड का उपहार

ऊर्जा मंत्री ने मंडोली में 55.5 करोड़ की लागत से बनने वाले 66 केवी 'गैस इंसुलेटेड स्विचगियर' (GIS) ग्रिड सब-स्टेशन की आधारशिला रखी. इसे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए 'गेम-चेंजर' बताया जा रहा है. मार्च 2027 तक तैयार होने वाले इस ग्रिड से नंद नगरी, हर्ष विहार और मंडोली जेल जैसे क्षेत्रों के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी.