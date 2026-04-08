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दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन की पहल, प्रत्येक वार्ड और गांव में होगी "दिव्यांग मॉनिटर" की तैनाती

दिव्यांग मॉनिटर का मुख्य काम अपने वार्ड या गांव में रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना.

दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिव्यांग मॉनिटर करेंगे मदद
दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिव्यांग मॉनिटर करेंगे मदद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में नई पहल की शुरुआत की है. अक्सर यह देखा जाता है कि कई दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव में लाभ नहीं उठा पाते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए अब जिले के प्रत्येक वार्ड और गांव में "दिव्यांग मॉनिटर" तैनात किए जाएंगे जो विभाग और दिव्यांगजनों के बीच एक मजबूत कड़ी की भूमिका निभाएंगे.

दिव्यांग मॉनिटर का चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया शुरू
विभाग द्वारा दिव्यांग मॉनिटर का चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिसके अंतर्गत ऐस व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो स्वयं दिव्यांग हो और कम से कम ग्रेजुएट हो. इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि चयनित दिव्यांग मॉनिटर न केवल योजनाओं को समझ सके बल्कि उन्हें अपने क्षेत्र के अन्य दिव्यांगों तक प्रभावित तरीके से पहुंच सकें.

दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन की पहल (ETV Bharat)

दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना
दिव्यांग मॉनिटर का मुख्य काम अपने वार्ड या गांव में रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, विभिन्न योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाना होगा. दिव्यांग मॉनिटर स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पत्र दिव्यांग योजना के लाभ से वंचित न रहे. दरअसल, स्थानीय स्तर पर रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के संबंध में ज्यादा जानकारी होती है. ऐसे में दिव्यांग मॉनिटर दिव्यांगों की बेहतर तरीके से मदद कर सकेंगे.

दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन की पहल
दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन की पहल (ETV Bharat)

दिव्यांग मॉनिटरों को उपलब्ध कराया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
गाज़ियाबाद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान के मुताबिक, चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित दिव्यांग मॉनिटरों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. प्रशिक्षण में उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और सही दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी जाएगी साथ ही यह भी सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से प्रभावी ढंग से जानकारी को अन्य दिव्यांगजनों तक पहुंचना है.

दिव्यांग मॉनिटर का चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया शुरू
दिव्यांग मॉनिटर का चिन्हीकरण करने की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

सभी दिव्यांग मॉनिटरों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा
डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सभी दिव्यांग मॉनिटरों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा. व्हाट्सएप द्वारा समय पर जरूरी सूचनाएं साझा की जाएगी. ग्रुप के माध्यम से मॉनिटरों को नई योजनाओं और अन्य गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल सकेगी.

दिव्यांग मॉनिटर के रूप में मिलेगी नई पहचान
इस पहल से जहां एक तरफ दिव्यांगजनों को लाभ मिल सकेगा तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग दिव्यांग मॉनिटर के रूप में कार्य करेंगे उन्हें भी समझ में एक नई पहचान और जिम्मेदारी मिलेगी. यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएगा.

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