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दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासन की पहल, प्रत्येक वार्ड और गांव में होगी "दिव्यांग मॉनिटर" की तैनाती

दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिव्यांग मॉनिटर करेंगे मदद ( ETV Bharat )