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रिम्स में मरीजों और एंबुलेंस को जाम से मिलेगी राहत, फ्लाईओवर और अंडर-पास बनाने का प्रस्ताव! पढ़ें, पूरी खबर

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में मरीजों, एंबुलेंस और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और वैकल्पिक सड़क बनाने की पहल शुरू की गई है.

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आज पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. इस पत्र की प्रति रिम्स के निदेशक को भी भेजी गई है.