इलाहाबाद म्यूजियम में अब वीकेंड पर टिकट की कीमतें होंगी कम, कैफे और स्मारिका की जल्द होगी शुरुआत

हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित, माघ मेला 2026 से पहले की जा रहीं ये तैयारियां.

Photo Credit; ETV Bharat
दिसंबर के हर वीकेंड सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार होगा प्रयागराज का म्यूजियम (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद म्यूजियम में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर 6 दिसंबर से हर सप्ताह के एडिंग (वीकेंड) पर एंट्री टिकट 50 रुपए की जगह 20 रुपए कर दी गई है. ये व्यवस्था कुम्भ मेला के लिए आए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की गई है. इसी के साथ ये व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी. इसके साथ ही कैफे, स्मारिका दुकान, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. ये कदम माघ मेले में आने वाले लाखों पर्यटकों को शहर के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए उठाया जा रहा है.

म्यूजियम के पास खुलेगा कैफे: इलाहाबाद म्यूजियम को अधिक आकर्षक और टूरिस्ट-फ्रेंडली बनाने के लिए, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपने अतिरिक्त प्रभार संभालने के तुरंत बाद कई सुधार करने की घोषणा की है. उन्होंने निर्देश दिया है कि माघ मेला 2026 से पहले म्यूजियम परिसर में एक कैफे शुरू किया जाए. साथ ही म्यूजियम से जुड़ी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक स्मारिका दुकान भी खोले जाएगें. इस दुकान में मिलने वाले स्मृति-चिन्ह चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल, महात्मा गांधी की अस्थि-वाहन गाड़ी, सेंगोल और चरक–सुश्रुत काल की मूर्तियों से प्रेरित होंगे.

शहर में होगी हेरिटेज वॉक की शुरुआत: मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के इतिहास के छात्र, मानदेय पर स्वयंसेवी गाइड के रूप में नियुक्त किए जाएं. शहर में हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जाएगी, जो मंदिर सर्किट और हिंदी साहित्य सर्किट जैसे थीम पर आधारित होगी.

दिसंबर के हर वीकेंडस् पर म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके अलावा संग्रहालय के लिए ऑडियो गाइड तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 3 महीनें का समय लगेगा.

डिविजनल कमिश्नर ने ट्रिप एडवाइजर जैसी वेबसाइटों पर, म्यूजियम को प्रयागराज के मेन टूरिस्ट प्लेस में जगह देने के लिए कहा है. साथ ही शहर और संग्रहालय के आस-पास बेहतर साइनेज लगाने, तथा हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख होटलों में म्यूजियम के पैम्फलेट लगाने के निर्देश भी दिए हैं.

