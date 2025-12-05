ETV Bharat / state

इलाहाबाद म्यूजियम में अब वीकेंड पर टिकट की कीमतें होंगी कम, कैफे और स्मारिका की जल्द होगी शुरुआत

प्रयागराज: इलाहाबाद म्यूजियम में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर 6 दिसंबर से हर सप्ताह के एडिंग (वीकेंड) पर एंट्री टिकट 50 रुपए की जगह 20 रुपए कर दी गई है. ये व्यवस्था कुम्भ मेला के लिए आए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की गई है. इसी के साथ ये व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी. इसके साथ ही कैफे, स्मारिका दुकान, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. ये कदम माघ मेले में आने वाले लाखों पर्यटकों को शहर के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए उठाया जा रहा है.

म्यूजियम के पास खुलेगा कैफे: इलाहाबाद म्यूजियम को अधिक आकर्षक और टूरिस्ट-फ्रेंडली बनाने के लिए, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपने अतिरिक्त प्रभार संभालने के तुरंत बाद कई सुधार करने की घोषणा की है. उन्होंने निर्देश दिया है कि माघ मेला 2026 से पहले म्यूजियम परिसर में एक कैफे शुरू किया जाए. साथ ही म्यूजियम से जुड़ी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक स्मारिका दुकान भी खोले जाएगें. इस दुकान में मिलने वाले स्मृति-चिन्ह चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल, महात्मा गांधी की अस्थि-वाहन गाड़ी, सेंगोल और चरक–सुश्रुत काल की मूर्तियों से प्रेरित होंगे.

शहर में होगी हेरिटेज वॉक की शुरुआत: मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के इतिहास के छात्र, मानदेय पर स्वयंसेवी गाइड के रूप में नियुक्त किए जाएं. शहर में हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जाएगी, जो मंदिर सर्किट और हिंदी साहित्य सर्किट जैसे थीम पर आधारित होगी.