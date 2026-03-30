ETV Bharat / state

धमतरी में पर्यटन विकास के लिए नई पहल, 40 सदस्यीय दल बस्तर एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना

धमतरी के पर्यटन समिति से जुड़े लोगों को बस्तर भेजा गया है. आने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल अपने क्षेत्र में करेंगे.

initiative for tourism development
40 सदस्यीय दल बस्तर एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में 40 सदस्यीय दल को बस्तर एक्सपोजर विजिट सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रवाना किया गया. जिले में पर्यटन विकास को गति देने और स्थानीय युवाओं एवं स्व-सहायता समूहों को पर्यटन आधारित आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से ये दल रवाना किया गया है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की विशेष पहल पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा ने कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर दल को बस्तर के लिए रवाना किया.

धमतरी के पर्यटन समिति के लोग सीखेंगे गुर

बताया गया कि इस प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण दल में जिले के नरहरा, रूद्री, निरई, मेचका, सिहावा, गंगरेल और जबर्रा क्षेत्र की समितियों के लगभग 40 सदस्य शामिल हैं. यह दल 30 मार्च से 01 अप्रैल तक बस्तर संभाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर वहां की पर्यटन व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और आजीविका मॉडल का अध्ययन करेगा.

धमतरी के पर्यटन समिति से जुड़े लोगों को बस्तर भेजा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन जगहों का करेंगे दौरा

भ्रमण के दौरान ये दल चित्रकूट जलप्रपात, नारायण पाल मंदिर, चित्रधारा, चिलकुटी मेटल विलेज, तीरथगढ़ जलप्रपात, कोटमसर गुफा, आदिवासी बाजार, बारसूर एवं दंतेश्वरी मंदिर सहित कई पर्यटन स्थलों का अवलोकन करेंगे. साथ ही जनजातीय नृत्य एवं संस्कृति, कौशल विकास, होमस्टे संचालन, ग्रामीण जीवन शैली और स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों से जुड़े आजीविका अवसरों की जानकारी प्राप्त करेंगे.

धमतरी के पर्यटन समिति के लोगों को बस्तर के पर्य़टन का अध्ययन करने भेजा गया है. वहां की अच्छी व्यवस्था को धमतरी जिले में भी लागू किया. जल्द ही देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा.- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर ने प्रतिभागियों को बस्तर में साफ-सफाई व्यवस्था, समिति प्रबंधन, पर्यटक सुविधाओं और स्थानीय सहभागिता का गहन अध्ययन करने की सलाह दी. साथ ही पर्यटन के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के साथ सुरक्षित पर्यटन विकसित करने पर विशेष जोर दिया.

लोगों ने की सराहना

भ्रमण के लिये निकले लाभार्थी मगरलोड क्षेत्र के निरई माता सेवा समिति के अनिल कुमार और सिहावा क्षेत्र की मीनू ने इस पहल की सराहना की. कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं और महिलाओं को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कार्यप्रणाली समझने का अवसर देगा.

धमतरी नगर निगम का बजट पेश, विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, महापौर ने शहर के विकास का किया दावा
धमतरी में रामजी की निकली सवारी: रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा और झांकियां और रथ बना आकर्षण
धरसीवां बनेगा पक्षी प्रेमियों का नया ठिकाना, 5 ग्राम पंचायतों में बनेंगे 'बर्ड वॉचिंग सेंटर', संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा ​

TAGGED:

DHAMTARI TOURISM COMMITTEE
BASTAR EXPLORE
धमतरी में पर्यटन विकास
धमतरी से बस्तर
INITIATIVE FOR TOURISM DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.