ETV Bharat / state

गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोलने की पहल; शासन के पास पहुंचा प्रस्ताव

गोरखपुर: मौजूदा समय में IVF की जरूरत को देखते हुए निजी क्षेत्र और प्राइवेट हॉस्पिटल इसे बड़े स्तर पर स्थापित कर रहे हैं. जहां इसका इलाज भी काफी महंगा है. ढाई लाख से चार लाख रुपये तक खर्च कर लोग संतान प्राप्ति की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन यह खर्च बच्चे की चाहत रखने वाले किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत ज्यादा है. ऐसे में अगर सरकारी स्तर पर इस केंद्र की बात करें तो केवल KGMC लखनऊ में ही अभी तक इसकी स्थापना हो पाई है, जिसका संचालन वहां भी पूरी तरह से अभी शुरू नहीं हो पाया है. अप्रैल 2026 में इसके संचालन की पूरी उम्मीद है. यही वजह है कि पूर्वांचल की जरूरत को देखते हुए इस केंद्र को BRD मेडिका कॉलेज में भी स्थापित करने की पहल स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने की है. कुछ तैयारी के साथ इससे जुड़ा प्रोजेक्ट और प्रस्ताव कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉ. रूमा सरकार ने शासन के पास पहुंचा दिया है. उम्मीद की जा रही करीब 6 करोड़ का यह प्रॉजेक्ट जरूरतमंदों की उम्मीद को पूरा करेगा.

गोरखपुर में आईवीएफ सेंटर खोलने की पहल. (Video Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में डॉक्टर रूमा सरकार ने ईटीवी भारत को बताया कि इस केंद्र की स्थापना समय की बहुत ही बड़ी मांग है, क्योंकि बहुत से लोग संतान न होने की समस्या से जूझ रहे हैं. सामान्य दावों के सहारे अगर महिला गर्भवती नहीं हो रही है तो आईवीएफ का ही सहारा उसे संतान उत्पत्ति के लिए लेना पड़ रहा है. यही रास्ता उसके लिए अच्छा भी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में यहां इलाज काफी महंगा है. उन्होंने कहा कि इसीलिए मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में एक ओपीडी को पूरी तरह से आईवीएफ सेंटर के रूप में विकसित कर चुके हैं. मशीनों के इंस्टॉलेशन के लिए जिस हाल की आवश्यकता है, उसका भी चयन हमने कर लिया है. इसके भीतर जो मशीन लगाई जाएगी और ओटी में जिस तकनीक की आवश्यकता है, उस पर कुल करीब 6 करोड रुपए खर्च होंगे. लेकिन ओटी के भीतर आईवीएफ सेंटर को स्टेब्लिश कर ले जाने और मशीनों की स्थापना के लिए हाल का इंतजाम होने से यह खर्च करीब तीन से चार करोड़ के बीच का रह गया है.