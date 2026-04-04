गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोलने की पहल; शासन के पास पहुंचा प्रस्ताव
अभी पूरे प्रदेश में सिर्फ लखनऊ केजीएमसी में ही हो पाई है स्थापना, गोरखपुर बनेगा दूसरा सेंटर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 2:07 PM IST
गोरखपुर: मौजूदा समय में IVF की जरूरत को देखते हुए निजी क्षेत्र और प्राइवेट हॉस्पिटल इसे बड़े स्तर पर स्थापित कर रहे हैं. जहां इसका इलाज भी काफी महंगा है. ढाई लाख से चार लाख रुपये तक खर्च कर लोग संतान प्राप्ति की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन यह खर्च बच्चे की चाहत रखने वाले किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत ज्यादा है. ऐसे में अगर सरकारी स्तर पर इस केंद्र की बात करें तो केवल KGMC लखनऊ में ही अभी तक इसकी स्थापना हो पाई है, जिसका संचालन वहां भी पूरी तरह से अभी शुरू नहीं हो पाया है. अप्रैल 2026 में इसके संचालन की पूरी उम्मीद है. यही वजह है कि पूर्वांचल की जरूरत को देखते हुए इस केंद्र को BRD मेडिका कॉलेज में भी स्थापित करने की पहल स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने की है. कुछ तैयारी के साथ इससे जुड़ा प्रोजेक्ट और प्रस्ताव कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉ. रूमा सरकार ने शासन के पास पहुंचा दिया है. उम्मीद की जा रही करीब 6 करोड़ का यह प्रॉजेक्ट जरूरतमंदों की उम्मीद को पूरा करेगा.
इस संबंध में डॉक्टर रूमा सरकार ने ईटीवी भारत को बताया कि इस केंद्र की स्थापना समय की बहुत ही बड़ी मांग है, क्योंकि बहुत से लोग संतान न होने की समस्या से जूझ रहे हैं. सामान्य दावों के सहारे अगर महिला गर्भवती नहीं हो रही है तो आईवीएफ का ही सहारा उसे संतान उत्पत्ति के लिए लेना पड़ रहा है. यही रास्ता उसके लिए अच्छा भी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में यहां इलाज काफी महंगा है. उन्होंने कहा कि इसीलिए मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में एक ओपीडी को पूरी तरह से आईवीएफ सेंटर के रूप में विकसित कर चुके हैं. मशीनों के इंस्टॉलेशन के लिए जिस हाल की आवश्यकता है, उसका भी चयन हमने कर लिया है. इसके भीतर जो मशीन लगाई जाएगी और ओटी में जिस तकनीक की आवश्यकता है, उस पर कुल करीब 6 करोड रुपए खर्च होंगे. लेकिन ओटी के भीतर आईवीएफ सेंटर को स्टेब्लिश कर ले जाने और मशीनों की स्थापना के लिए हाल का इंतजाम होने से यह खर्च करीब तीन से चार करोड़ के बीच का रह गया है.
इसके लिए हमने जो प्रस्ताव भेजा था, उसे आगे शासन स्तर तक पहुंचाना प्राचार्य का कार्य है. वहीं डॉ. रामकुमार जायसवाल ने कहा है कि इस विषय पर गंभीरता से पहल हो रही है. मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही इसकी गंभीरता हम लाने में सक्षम हो जाएगें, प्रोजेक्ट की स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाएगी. डॉ रूमा सरकार ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अगर यह सुविधा शुरू होगी तो इसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा.
बताया कि जब सेंटर मेडिकल कॉलेज में खुल जाएगा तो इसका इलाज लोगों को अधिकतम 35 से ₹40 हजार में मिल जाएगा. हालांकि उसमें दवाएं नहीं शामिल होंगी. यह मरीज को अलग से लेनी पड़ेंगी. कहा कि इस विधि से महिलाओं को गर्भवती होने होने में आमतौर पर एक से तीन चक्र की आवश्यकता होती है. लेकिन तमाम मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि पहले ही प्रयास में महिलाएं गर्भ धारण कर लेती हैं. उन्होंने कहा कि गर्भधारण न करने की समस्या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है. इसके लिए अच्छी आयु 25 से 30 वर्ष मानी जाती है. यह उम्र पार होने पर गर्भ धारण करने में समस्याएं आती है. जिसके पीछे आजकल की दिनचर्या और खानपान भी मुख्य कारण बना हुआ है.
बताया कि एक आईवीएफ चक्र पूरा होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लगते हैं. अगर प्रयास असफल हो जाता है तो शरीर को रिकवर करने के लिए का आराम लेना भी जरूरी होता है. लेकिन संभावनाओं पर यह प्रक्रिया जारी रहती है. बताया कि यदि दंपति स्वयं के अंडे और शुक्राणु का उपयोग करते हैं तो जो बच्चा जन्म लेगा, वह 100% उनका ही माना जाएगा. यदि किसी कारणवश महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु उपलब्ध नहीं हैं और दाता के माध्यम से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है.
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