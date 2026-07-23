ETV Bharat / state

जरुरतमंदों के द्वार तक पहुंची संवेदना, जनजातीय समुदाय समेत दिव्यांगों को मिली आर्थिक मदद

एमसीबी जिले के जनजातीय समुदाय और दिव्यांगों को आर्थिक मदद मिली है. इस मदद से उन्हें बड़ा संबल मिला है.

MLA commendable initiative
जरुरतमंदों के द्वार तक पहुंची संवेदना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी : भरतपुर सोनहत आदिवासी बहुल क्षेत्र है. आज भी इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची.धीरे-धीरे करके सरकार और प्रशासन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं. इसी कड़ी में भरतपुर सोनहत क्षेत्र में निवासरत 100 दिव्यांग एवं जनजातीय समुदाय के लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है.इस सहायता को पाकर दिव्यांग और जनजातीय समुदाय के लोग काफी खुश हैं.


इलाज में मिलेगी मदद, छलके लाभार्थियों के आंसू
पांच हजार रुपए की ये आर्थिक मदद लाभार्थियों के लिए किसी बड़े उम्मीद के जैसी है.आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लाभार्थियों का परिवार चाह कर भी उनका इलाज नहीं करा पाता.ऐसे में जो राशि इन्हें मिली है,उससे ये अपने इलाज और पढ़ाई का खर्च उठा सकेंगे.

Aid reached needy
जरुरतमंदों तक पहुंची मदद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार किसी विधायक ने उनके इलाज की चिंता करते हुए आर्थिक सहायता दी है.यह राशि उपचार में काफी सहायक होगी और इसके लिए हम विधायक के प्रति हृदय से आभारी हैं- सुशीला केवट,दिव्यांग


वही लाभार्थियों के परिजनों ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि आज तक इस क्षेत्र में किसी भी विधायक ने दिव्यांगों की सुध नहीं ली.लेकिन ऐसी सहायता की हमें जरुरत है.

MLA commendable initiative
विधायक की सराहनीय पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार ऐसा देखा है जब किसी विधायक ने दिव्यांग बेटी की चिंता करते हुए स्वयं घर पहुंचकर इलाज और दवाइयों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई. यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि सम्मान और अपनत्व का एहसास भी है-सुनील केवट,लाभार्थी के परिजन

वहीं दिव्यांग वृद्धा समतिया ने भी कहा कि समय पर मिली यह सहायता उनके लिए बड़ी राहत है.उन्होंने इसे जरूरत की घड़ी में मिला अमूल्य सहयोग बताया. इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप तिवारी ने कहा कि सहायता प्राप्त करने वालों की सूची देखने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी वास्तव में जरूरतमंद हैं.

जरुरतमंदों के द्वार तक पहुंची संवेदना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूची में करीब 80 प्रतिशत दिव्यांगजन शामिल हैं, जिससे यह साबित होता है कि स्वेच्छानुदान निधि का उपयोग जरूरतमंद लोगों के हित में किया जा रहा है.इस राशि से जरुरतमंदों को काफी ज्यादा संबल मिलेगा- कुलदीप तिवारी,सामाजिक कार्यकर्ता

जनप्रतिनिधि ने बताया अभूतपूर्व कदम

नगर पंचायत जनकपुर के उपाध्यक्ष नीलेश मिश्रा ने इस पहल को क्षेत्र के इतिहास में एक मानवीय उदाहरण बताया.उन्होंने कहा कि लगभग 100 दिव्यांगजनों को 5 हजार रुपए की सहायता राशि वितरित की जा रही है.

पांच लाख रुपए 100 दिव्यांगजनों और जरुरतमंदों को दिए जाने हैं.भरतपुर क्षेत्र में पहली बार किसी विधायक ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को समझते हुए उनके घर-घर जाकर सहायता पहुंचाने का कार्य किया है- नीलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष, नपं जनकपुर



संवेदनशील राजनीति की मिसाल

वर्तमान समय में जब राजनीति अक्सर आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित दिखाई देती है, ऐसे में भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई विधायक रेणुका सिंह की ये पहल सामाजिक सरोकार और जनसेवा का सकारात्मक संदेश देती है.

स्वामी विवेकानंद जिला खनिज न्यास शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू, खनन से प्रभावित मेधावी छात्रों को मिलेगा लाभ

स्वीडन में भारत का परचम लहराकर धमतरी लौटे फुटबॉल प्लेयर सत्यांशु दीप, ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी का हुआ भव्य स्वागत

Explainer : पीएम आवास वादे पर बनी बीजेपी सरकार, ढाई साल बाद कितनों को मिला अपना घर, जानिए आंकड़े

TAGGED:

NEEDY RECEIVED FINANCIAL ASSISTANCE
COMPASSION REACHED DOORSTEPS
आर्थिक मदद
जनजातीय समुदाय
INITIATIVE BY MLA RENUKA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.