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मिशन सेफर रोड: पहली बार गूगल मैप पर दिखेंगे सड़क के जानलेवा 'ब्लैक स्पॉट', जयपुर रेंज का अनूठा नवाचार

जयपुर : सड़क हादसों पर लगाम लगाने और इनमें मौत के आंकड़े को काबू करने के लिए पुलिस अब तकनीक की मदद ले रही है. जयपुर रेंज पुलिस ने न केवल प्रदेश बल्कि देश में पहली बार एक नई पहल की है. इसके तहत रेंज इलाके में आने वाले ब्लैक स्पॉट अब वाहन चालक को स्क्रीन पर दिखाई देंगे. इसके आधार पर वह वाहन की गति को नियंत्रित कर सकेंगे और हादसों की गुंजाइश कम हो सकेगी.

जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने एक क्यूआर कोड जारी किया है. इसे स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर आगे आने वाले दुर्घटना संभावित क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाएगी. इसके साथ ही पुलिस ने गूगल से भी कोर्डिनेट किया है. इससे आने वाले एक डेढ़ महीने में गूगल मैप पर भी ब्लैक स्पॉट दिखने लगेंगे और मैप ऑन करने पर इन ब्लैक स्पॉट का अलर्ट भी मिलेगा, जिससे वाहन चालक अतिरिक्त सावधानी बरत सकेंगे.

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रेंज के आठ जिलों में करवाया सर्वे : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने यह अनूठा नवाचार करते हुए रेंज के हर थाना इलाके के ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करवाया है, जहां हादसों पर लगाम लगाने के लिए तकनीक की मदद से एक क्यूआर कोड बनवाया गया. इसमें दुर्घटना संभावित इलाकों की जानकारी मिलेगी. वहीं, गूगल मैप को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है. अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह व्यवस्था प्रदेशभर में लागू की जा सकती है. कोड स्कैन करते ही ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी और गूगल मैप ऑन करने पर दुर्घटना संभावित इलाकों के बारे में अलर्ट मिल सकता है. इसके बारे में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा को भी अवगत करवाया गया है.

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तीन श्रेणियों में बांटा गया है ब्लैक स्पॉट को : आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि इस क्यूआर कोड के जरिए ब्लैक स्पॉट को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. यलो जोन का मतलब है हादसे की कम संभावना. यह ऐसे इलाके हैं, जहां बीते तीन साल में 10 हादसे हुए हों. ऑरेंज जोन का तात्पर्य मध्यम दर्जे की रिस्क से है. यह वे इलाके हैं. जहां पिछले तीन साल में 10 से 20 हादसे हुए हों. सबसे खतरनाक रेड जोन है, जिसका मतलब हाई रिस्क जोन से है. यह वे इलाके हैं, जहां पिछले तीन साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों. इन क्यूआर कोड को टोल प्लाजा के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले करवाया गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार किया जा रहा है.