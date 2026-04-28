मिशन सेफर रोड: पहली बार गूगल मैप पर दिखेंगे सड़क के जानलेवा 'ब्लैक स्पॉट', जयपुर रेंज का अनूठा नवाचार

मिशन सेफर रोड: पहली बार गूगल मैप पर दिखेंगे सड़क के जानलेवा 'ब्लैक स्पॉट', जयपुर रेंज का अनूठा नवाचार
जयपुर रेंज में 121 ब्लैक स्पॉट पर तीन साल में गईं 1108 जान. अब पुलिस का तकनीक से हादसे रोकने पर जोर.
Published : April 28, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 4:56 PM IST
जयपुर : सड़क हादसों पर लगाम लगाने और इनमें मौत के आंकड़े को काबू करने के लिए पुलिस अब तकनीक की मदद ले रही है. जयपुर रेंज पुलिस ने न केवल प्रदेश बल्कि देश में पहली बार एक नई पहल की है. इसके तहत रेंज इलाके में आने वाले ब्लैक स्पॉट अब वाहन चालक को स्क्रीन पर दिखाई देंगे. इसके आधार पर वह वाहन की गति को नियंत्रित कर सकेंगे और हादसों की गुंजाइश कम हो सकेगी.
जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने एक क्यूआर कोड जारी किया है. इसे स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर आगे आने वाले दुर्घटना संभावित क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाएगी. इसके साथ ही पुलिस ने गूगल से भी कोर्डिनेट किया है. इससे आने वाले एक डेढ़ महीने में गूगल मैप पर भी ब्लैक स्पॉट दिखने लगेंगे और मैप ऑन करने पर इन ब्लैक स्पॉट का अलर्ट भी मिलेगा, जिससे वाहन चालक अतिरिक्त सावधानी बरत सकेंगे.
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रेंज के आठ जिलों में करवाया सर्वे : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने यह अनूठा नवाचार करते हुए रेंज के हर थाना इलाके के ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करवाया है, जहां हादसों पर लगाम लगाने के लिए तकनीक की मदद से एक क्यूआर कोड बनवाया गया. इसमें दुर्घटना संभावित इलाकों की जानकारी मिलेगी. वहीं, गूगल मैप को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है. अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह व्यवस्था प्रदेशभर में लागू की जा सकती है. कोड स्कैन करते ही ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी और गूगल मैप ऑन करने पर दुर्घटना संभावित इलाकों के बारे में अलर्ट मिल सकता है. इसके बारे में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा को भी अवगत करवाया गया है.
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तीन श्रेणियों में बांटा गया है ब्लैक स्पॉट को : आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि इस क्यूआर कोड के जरिए ब्लैक स्पॉट को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. यलो जोन का मतलब है हादसे की कम संभावना. यह ऐसे इलाके हैं, जहां बीते तीन साल में 10 हादसे हुए हों. ऑरेंज जोन का तात्पर्य मध्यम दर्जे की रिस्क से है. यह वे इलाके हैं. जहां पिछले तीन साल में 10 से 20 हादसे हुए हों. सबसे खतरनाक रेड जोन है, जिसका मतलब हाई रिस्क जोन से है. यह वे इलाके हैं, जहां पिछले तीन साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों. इन क्यूआर कोड को टोल प्लाजा के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले करवाया गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार किया जा रहा है.
जयपुर रेंज में दुर्घटना संभावित स्थलों की जानकारी के लिए जयपुर रेंज पुलिस द्वारा QR कोड जारी किया गया है।— IGP Jaipur Range (@IgpJaipur) April 27, 2026
इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने क्षेत्र के दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यातायात नियमों का पालन करें।
सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।#blackspot pic.twitter.com/qvkPB1CfhJ
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जानिए, आखिर क्या हैं ब्लैक स्पॉट : उन्होंने बताया कि जयपुर रेंज क्षेत्र में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मिशन सेफर रोड शुरू किया गया है. इसके तहत सबसे पहले लेन ड्राइविंग सिस्टम शुरू किया गया. इसके बाद रेंज के थाना इलाकों में सर्वे करवाया गया. हर थाने में ऐसी जगह चिह्नित की गई हैं, जहां हादसे ज्यादा होते हैं. ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जहां लगातार हादसे होते हैं. थाना क्षेत्रों में यलो, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर ब्लैक स्पॉट का वर्गीकरण किया गया है. उन्होंने बताया कि गूगल ने ब्लैक स्पॉट को मैप में दिखाने और उनसे जुड़े अलर्ट भेजने के लिए सहमति दे दी है. अगले कुछ दिनों में यह लागू हो जाएगी.
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121 ब्लैक स्पॉट ने लील ली 1108 जिंदगियां : आईजी राहुल प्रकाश के अनुसार, रेंज के सभी जिलों में दुर्घटना संभावित इलाकों को लेकर थाना स्तर पर सर्वे करवाया गया है. इस दौरान रेंज के आठ जिलों में 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए हैं. इन स्थानों पर बीते तीन साल में हुए हादसों में 1108 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. उनका कहना है कि इन स्थानों पर हुए हादसों के अलग-अलग कारण सामने आए हैं. इन कारणों को दुरुस्त करवाने के लिए अलग-अलग विभागों से समन्वय कर काम किया जा रहा है.
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यलो जोन के 78 स्पॉट, 471 लोगों की मौत
- पुलिस के सर्वे में जयपुर रेंज के आठ जिलों में 121 ब्लैक स्पॉट मिले हैं.
- इन जगहों पर तीन साल में 1108 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है.
- इनमें रेड जोन वाले छह ब्लैक स्पॉट हैं. जहां 162 लोगों की मौत हुई.
- वहीं, ऑरेंज जोन वाले 37 ब्लैक स्पॉट मिले, जहां 475 लोगों की मौत हुई है.
- यलो जोन वाले 78 ब्लैक स्पॉट पर 471 लोगों की मौत तीन साल में हुई है.
हादसों के लिहाज से यह इलाके ज्यादा खतरनाक
- पड़ासोली (दूदू) में बीते तीन साल में 24 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है.
- रामनगर में इन तीन साल में 40 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई हैं.
- मौखमपुरा (जयपुर) में 25 मौते अलग-अलग हादसों में बीते तीन साल में हुई हैं.
- बगड़ी तिराहा (लक्ष्मणगढ़) में हुए हादसों में तीन साल में 22 लोगों की मौत हुई हैं.
- पावटा कट (प्रागपुरा) में विभिन्न हादसों में 29 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.
- गोवर्धन पुलिया (सरुंड) में में भी अलग-अलग हादसों में 22 लोगों को जान गंवानी पड़ी.