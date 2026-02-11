ETV Bharat / state

दिल्ली से भीमताल की बस में जहरखुरानी का शिकार हुआ युवक, कंडक्टर ने बीच रास्ते में उतारा, सामने आया वीडियो

हल्द्वानी में जहरखुरानी का शिकार हुए एक युवक के साथ कथित तौर पर रोडवेज बस स्टाफ द्वारा अमानवीय व्यवहार के आरोप के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें रोडवेज बस के गेट से युवक बेसुध हालत में सड़क में गिरता हुआ नजर आ रहा है.

हल्द्वानी: दिल्ली से भीमताल दोस्त के विवाह समारोह में शामिल होने आ रहे युवक जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गया. जब बस हल्द्वानी पहुंची तो युवक को बस से उतारकर बीच सड़क किनारे छोड़ दिया गया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें युवक बेहोशी की हालत में युवक बस से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में वह जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गया. आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर/खिलाकर बेहोश कर दिया और उसका मोबाइल फोन और पर्स लूट लिया. इतना ही नहीं, युवक के मोबाइल फोन के जरिए करीब एक लाख रुपये का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर लिया गया.

बताया जा रहा है कि युवक बेहोशी की हालत में रोडवेज बस में सफर कर रहा था. आरोप है कि जब बस हल्द्वानी के शीशमहल क्षेत्र में पहुंची तो बस स्टाफ ने उसे नीचे उतार दिया. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में युवक को बेहोशी की अवस्था में बस से गिरते हुए देखा जा रहा है. कुछ समय तक वह सड़क किनारे अचेत पड़ा रहा. जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर युवक पर पड़ी तो उन्होंने मानवता दिखाते हुए उसे संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है.

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जहरखुरानी गिरोह की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. साथ ही बस स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

