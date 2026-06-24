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फरीदाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर में "बिग बूम", करोड़ों में पहुंची ज़मीन की कीमतें, मिडिल क्लास की मुश्किलें बढ़ी

हरियाणा के फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास से रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है.

Infrastructure development in Faridabad boosts the real estate sector land and property prices have risen
फरीदाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर में "बिग बूम" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 6:39 PM IST

6 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद शहर में तेजी से विकसित हो रहे सड़क और कनेक्टिविटी नेटवर्क का सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखाई देने लगा है. पिछले कुछ समय में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जमीन और आवासीय संपत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

30 से 40 प्रतिशत तक कीमतों में बढ़ोत्तरी : रियल एस्टेट कारोबारी चंदन झा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि फरीदाबाद में पिछले एक वर्ष के दौरान कई इलाकों में प्लॉट और फ्लैट की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी मुख्य वजह है फरीदाबाद में डेवलपमेंट. जिस तरह से फरीदाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है और खास तौर पर अब फरीदाबाद सेंट्रल लोकेशन के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि यहां से गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी हो गई है. पहले अगर नोएडा जाना पड़ता था तो हमें घंटो सफर करना पड़ता था लेकिन आज फरीदाबाद से हम 10 मिनट में नोएडा पहुंच जाते हैं. इसके अलावा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं ने शहर को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है.

फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को मजबूती : वहीं ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो सेक्टर-75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87 सहित कई क्षेत्रों में खरीदारों और निवेशकों की गतिविधियां बढ़ी हैं क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर है और यही वजह है कि कई बड़े इन्वेस्टर यहां पर बहुमंजिला इमारतें भी बना रहे हैं. वहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में भी तेजी आई है. आने वाले वर्षों में विकास परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संपत्तियों के मूल्य में और बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा चंदन झा बताते हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नए बाईपास जैसे प्रोजेक्ट्स ने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी है. इसके चलते ना केवल स्थानीय बल्कि बाहरी निवेशकों का भी रुझान शहर की ओर बढ़ा है.

Infrastructure development in Faridabad boosts the real estate sector land and property prices have risen
फरीदाबाद में रियल एस्टेट (ETV Bharat)

मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंताएं बढ़ी : हालांकि, प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों ने मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंता भी बढ़ा दी है. जहां निवेशकों को भविष्य में बेहतर रिटर्न की उम्मीद नजर आ रही है, वहीं आम लोगों के लिए अपने बजट में घर या प्लॉट खरीदना पहले की तुलना में अधिक कठिन होता जा रहा है. इसके अलावा फरीदाबाद में भी कई ऐसे सेक्टर और कॉलोनी है, जहां पर रेट में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है . गर हम दिल्ली से सटे सेक्टर 91 की बात करें तो पहले वहां पर 40-50 हजार रूपये गज जमीन मिल जाती थी, लेकिन अब वहां एक लाख के करीब प्रति गज रेट पहुंच चुका है. इसके अलावा फ्लैट की कीमत में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. जो 2 बीएचके फ्लैट सेक्टर में पहले 30 से 40 लख रुपए में मिल जाता था अब उसका रेट लगभग 90 लाख रुपए तक पहुंच चुका है. वहीं कॉलोनी की बात करें तो जहां कॉलोनी में 1 साल पहले 20-25 हजार रूपये प्रति गज जमीन मिलती थी, वहां पर अब 50-60 हजार रूपये गज जमीन मिल रही है.

करोड़ों में रेट : इसके अलावा अगर हम पॉश एरिया की बात करें जिसमें मुख्य रूप से सेक्टर 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 21C सूरजकुंड शामिल है, वहां ज़मीन मिलना मुश्किल है बल्कि जो फ्लैट या घर बने हुए हैं, उनके करोड़ों में रेट है. अगर हम प्रति गज की बात करें तो उन एरिया में लगभग चार से पांच लाख रुपए प्रति गज जमीन मिल रही है. वहीं 2 बीएचके फ्लैट की बात करें तो इन एरिया में लगभग 1 करोड़ से ऊपर 2 बीएचके फ्लैट मिल रहे हैं. इसके अलावा फरीदाबाद के मार्केट यानी NIT की बात करें तो वहां पर भी करोड़ों रुपए में घर मिल रहे हैं. वहीं बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ की कॉलोनी में भी अब जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं. जहां 1 साल पहले 40 से 45 हजार रुपए प्रति गज जमीन मिल जाती थी, वहीं अब एक लाख रुपए प्रति गज तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा हम अगर कच्ची कॉलोनी की बात करें तो तो जहां 1 साल पहले 10-12 हजार रुपए प्रति गज जमीन मिलती थी, वहां पर भी अब रेट लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति गज हो गया है.

Infrastructure development in Faridabad boosts the real estate sector land and property prices have risen
प्रॉपर्टी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ी (ETV Bharat)

ग्रेटर फरीदाबाद में सबसे ज्यादा उछाल : कुल मिलाकर बात की जाए तो फरीदाबाद में जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं. वहीं अब मिडिल क्लास के लिए फ्लैट या जमीन लेना मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि मिडिल क्लास के लोग कच्ची कॉलोनी की तरह रुख कर रहे हैं. यदि विकास की यही रफ्तार जारी रही तो फरीदाबाद आने वाले समय में एनसीआर के प्रमुख रियल एस्टेट केंद्रों में और मजबूती से अपनी जगह बना सकता है. इन सब के बीच सबसे ज्यादा रेट में उछाल ग्रेटर फरीदाबाद में देखी जा रही है.

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