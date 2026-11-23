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Explainer : नीट यूजी 2027 के आयोजन को लेकर असमंजस, ऑनलाइन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और पेपर सेटअप सबसे बड़ी चुनौती

नीट यूजी 2027 के आयोजन को लेकर असमंजस... ( ETV Bharat GFX )

कोटा: नीट यूजी 2026 परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि अगले साल से हाइब्रिड मोड या फिर कंप्यूटर बेस्ड (सीबीटी) मोड पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. हालांकि, वर्तमान समय में परीक्षा को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर आयोजित करना मुश्किल नजर आता है.

परीक्षा के आयोजन में भी काफी परेशानियों और चुनौतियां हैं. दूसरी तरफ कई शिफ्ट में परीक्षा को आयोजित करने पर पेपर का लेवल कमजोर होगा. पेपर आसान बनेगा और प्रश्नों के भी रिपीटेशन के चांस होंगे. दूसरी तरफ एक ही शिफ्ट में अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए भारत में वर्तमान समय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है.

NTA के लिए यह चुनौतियां (ETV Bharat GFX) निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का कहना है कि पेपर सेटअप करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके लिए बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे. एक ही साल आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नों का रिपीटेशन भी होगा. फिलहाल, बीते सालों के प्रश्न पत्र में से एक दो प्रश्न ही रिपीट होते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर राजस्थान इंजीनियर प्रदीप सिंह गौड़ का कहना है कि नीट यूजी जैसे ऑफलाइन होती है, वैसे एक दिन में ऑनलाइन आयोजन के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ऐसे में एक साथ परीक्षा के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं है. दूसरी तरफ अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा को आसानी से आयोजित किया जा सकता है. इसीलिए एक पारी में एक साथ यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है. इसमें कुछ महीने की देरी हो जाती है, तब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो पाएगा और परीक्षा को करवाना चुनौती होगा. पेपर लीक और ट्रांसपोर्टेशन की चिंता खत्म होगी : कंप्यूटर बेस्ड मोड पर प्रश्न पत्र में लीक होने के चांस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले पेन पेपर मोड पर बड़ी संख्या में 22 से 24 लाख विद्यार्थियों के प्रश्न पत्रों को देश के कोने-कोने में पहुंचाया जाता था. यह परीक्षा भी 5400 के आसपास सेंटर पर आयोजित होती है, वहां पर पेपर को सुरक्षित रखना और पहुंचना भी एक चुनौती पूर्ण होता था. इसलिए लाखों लोगों का इंवॉल्वमेंट परीक्षा में होता था. ये एग्जाम करवाने में जुड़ें थे. इसीलिए पेपर लीक के चांस ज्यादा थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड मोड पर अगर आयोजित होता है तो उसमें इससे जुड़े लोगों की संख्या कम हो जाएगी और पेपर लीक के चांस भी कम होंगे. ऑनलाइन परीक्षा में यह होगा फायदा (ETV Bharat GFX) पढे़ं : मेडिकल कॉलेजे का पैतरा: खाली ना रह जाए एमबीबीएस सीट...डेढ़ करोड़ फीस में दी रियायत... 60 लाख पर दाखिला 3600 प्रश्न बनाना भी होगा चुनौती : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का कहना है कि नीट यूजी को ऑफलाइन करना आसान रहता है, लेकिन ऑनलाइन करना एक बड़ी चुनौती है. क्योंकि बड़ी संख्या पेपर बनाने होंगे और करीब 10 दिन तक पेपर चलेंगे. इसमें दो शिफ्ट में पेपर होते हैं तो 20 पेपर बनेंगे, क्योंकि नीट यूजी में 22 लाख से 24 लाख तक स्टूडेंट बीते सालों में बैठे है. उसके लिए क्वेश्चन पेपर भी बनाना सबसे बड़ी काफी चुनौती पूर्ण कम रहेगा. दूसरी तरफ इतने सारे प्रश्न भी कहां से ले जाएंगे. वर्तमान सिलेबस से केवल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और बीते कई सालों में नीट यूजी के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इक्के दुक्के ही रिपीट हुए हैं. करीब 10 दिनों तक 20 शिफ्ट में अगर यह परीक्षा होती है तो उसके लिए प्रश्नों की संख्या भी 3600 के आसपास रहेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी व बॉटनी के प्रश्न होंगे. एक्सपर्ट मिश्रा के अनुसार कई प्रदेश ऑनलाइन एग्जाम का विरोध भी कर रहे हैं. तमिलनाडु तो नीट यूजी का ही विरोध करता है. वह तो सीधे 12वीं के अंकों पर ही प्रवेश की बात कहता है. कुछ राज्य कह रहे हैं कि परीक्षा को ऑफलाइन ही आयोजित किया जाए. 22 से 24 लाख विद्यार्थी देते हैं एग्जाम : इंजीनियर प्रदीप सिंह गौड़ ने बताया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN) की तरह ही नीट यूजी (NEET UG) को भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आयोजित किया जा सकता है. इसके संबंध में सरकार प्रयास भी कर रही है. जिस तरह से जेईई मेन की परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती है. इसमें दोनों सेशन में यूनिक कैंडिडेट करीब 15.38 लाख सर्वाधिक 2026 में बैठे हैं, लेकिन एक सेशन में 13.04 लाख स्टूडेंट्स ने ही परीक्षा दी थी. जिसके अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में 1.2 लाख कैंडिडेट थे. NEET UG 2026 की परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo) इस तरह से नीट की परीक्षा भी आयोजित हो सकती है. जेईई मेन में एक सेशन की परीक्षा जैसे 5 से 6 दिन में 10 से 12 शिफ्ट में आयोजित होती है. वैसे ही नीट यूजी की परीक्षा में जहां 22 से 24 लाख विद्यार्थी होते हैं तो इसको करीब 10 दिन में शिफ्ट में आयोजित की जा सकती है, लेकिन एक शिफ्ट में आयोजित नहीं किया जा सकता है. देश में एक साथ इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ऐसे में यह इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए है. पढ़ें : राजस्थान में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटें फुल, खाली प्राइवेट 136 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग लैंग्वेज में बदलना चुनौती : जेईई में परीक्षा में भी 13 रीजनल लैंग्वेज में परीक्षा होती है. हालांकि, उनमें कैंडिडेट की संख्या कम होती है, इसलिए उन परीक्षार्थियों को एक शिफ्ट में भी आयोजन कर लिया जाता है. क्योंकि कुछ भाषा में तो सैंकड़ो से लेकर हजारों में ही बच्चे होते हैं. कुछ में यह संख्या लाखों में है. जबकि नीट यूजी में सभी लैंग्वेज में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं और इसमें सभी भाषाएं शामिल हैं. इसी तरह से सब भाषाओं में प्रश्न पत्र को अनुवाद करना भी बड़ा चुनौती पूर्ण है, क्योंकि इतने सारे लोगों को फिर इंवॉल्व करना होगा.