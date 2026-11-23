Explainer : नीट यूजी 2027 के आयोजन को लेकर असमंजस, ऑनलाइन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और पेपर सेटअप सबसे बड़ी चुनौती
NEET UG 2027- परीक्षा के आयोजन में परेशानियां और चुनौतियां हैं. पेपर आसान बनेगा और प्रश्नों के रिपीटेशन के चांस होंगे. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : November 23, 2026 at 6:53 PM IST
कोटा: नीट यूजी 2026 परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि अगले साल से हाइब्रिड मोड या फिर कंप्यूटर बेस्ड (सीबीटी) मोड पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. हालांकि, वर्तमान समय में परीक्षा को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर आयोजित करना मुश्किल नजर आता है.
परीक्षा के आयोजन में भी काफी परेशानियों और चुनौतियां हैं. दूसरी तरफ कई शिफ्ट में परीक्षा को आयोजित करने पर पेपर का लेवल कमजोर होगा. पेपर आसान बनेगा और प्रश्नों के भी रिपीटेशन के चांस होंगे. दूसरी तरफ एक ही शिफ्ट में अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए भारत में वर्तमान समय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का कहना है कि पेपर सेटअप करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके लिए बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे. एक ही साल आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नों का रिपीटेशन भी होगा. फिलहाल, बीते सालों के प्रश्न पत्र में से एक दो प्रश्न ही रिपीट होते हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर राजस्थान इंजीनियर प्रदीप सिंह गौड़ का कहना है कि नीट यूजी जैसे ऑफलाइन होती है, वैसे एक दिन में ऑनलाइन आयोजन के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ऐसे में एक साथ परीक्षा के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं है. दूसरी तरफ अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा को आसानी से आयोजित किया जा सकता है. इसीलिए एक पारी में एक साथ यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है. इसमें कुछ महीने की देरी हो जाती है, तब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो पाएगा और परीक्षा को करवाना चुनौती होगा.
पेपर लीक और ट्रांसपोर्टेशन की चिंता खत्म होगी : कंप्यूटर बेस्ड मोड पर प्रश्न पत्र में लीक होने के चांस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले पेन पेपर मोड पर बड़ी संख्या में 22 से 24 लाख विद्यार्थियों के प्रश्न पत्रों को देश के कोने-कोने में पहुंचाया जाता था. यह परीक्षा भी 5400 के आसपास सेंटर पर आयोजित होती है, वहां पर पेपर को सुरक्षित रखना और पहुंचना भी एक चुनौती पूर्ण होता था. इसलिए लाखों लोगों का इंवॉल्वमेंट परीक्षा में होता था. ये एग्जाम करवाने में जुड़ें थे. इसीलिए पेपर लीक के चांस ज्यादा थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड मोड पर अगर आयोजित होता है तो उसमें इससे जुड़े लोगों की संख्या कम हो जाएगी और पेपर लीक के चांस भी कम होंगे.
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3600 प्रश्न बनाना भी होगा चुनौती : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का कहना है कि नीट यूजी को ऑफलाइन करना आसान रहता है, लेकिन ऑनलाइन करना एक बड़ी चुनौती है. क्योंकि बड़ी संख्या पेपर बनाने होंगे और करीब 10 दिन तक पेपर चलेंगे. इसमें दो शिफ्ट में पेपर होते हैं तो 20 पेपर बनेंगे, क्योंकि नीट यूजी में 22 लाख से 24 लाख तक स्टूडेंट बीते सालों में बैठे है. उसके लिए क्वेश्चन पेपर भी बनाना सबसे बड़ी काफी चुनौती पूर्ण कम रहेगा.
दूसरी तरफ इतने सारे प्रश्न भी कहां से ले जाएंगे. वर्तमान सिलेबस से केवल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और बीते कई सालों में नीट यूजी के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन इक्के दुक्के ही रिपीट हुए हैं. करीब 10 दिनों तक 20 शिफ्ट में अगर यह परीक्षा होती है तो उसके लिए प्रश्नों की संख्या भी 3600 के आसपास रहेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी व बॉटनी के प्रश्न होंगे. एक्सपर्ट मिश्रा के अनुसार कई प्रदेश ऑनलाइन एग्जाम का विरोध भी कर रहे हैं. तमिलनाडु तो नीट यूजी का ही विरोध करता है. वह तो सीधे 12वीं के अंकों पर ही प्रवेश की बात कहता है. कुछ राज्य कह रहे हैं कि परीक्षा को ऑफलाइन ही आयोजित किया जाए.
22 से 24 लाख विद्यार्थी देते हैं एग्जाम : इंजीनियर प्रदीप सिंह गौड़ ने बताया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN) की तरह ही नीट यूजी (NEET UG) को भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आयोजित किया जा सकता है. इसके संबंध में सरकार प्रयास भी कर रही है. जिस तरह से जेईई मेन की परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती है. इसमें दोनों सेशन में यूनिक कैंडिडेट करीब 15.38 लाख सर्वाधिक 2026 में बैठे हैं, लेकिन एक सेशन में 13.04 लाख स्टूडेंट्स ने ही परीक्षा दी थी. जिसके अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में 1.2 लाख कैंडिडेट थे.
इस तरह से नीट की परीक्षा भी आयोजित हो सकती है. जेईई मेन में एक सेशन की परीक्षा जैसे 5 से 6 दिन में 10 से 12 शिफ्ट में आयोजित होती है. वैसे ही नीट यूजी की परीक्षा में जहां 22 से 24 लाख विद्यार्थी होते हैं तो इसको करीब 10 दिन में शिफ्ट में आयोजित की जा सकती है, लेकिन एक शिफ्ट में आयोजित नहीं किया जा सकता है. देश में एक साथ इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ऐसे में यह इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए है.
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लैंग्वेज में बदलना चुनौती : जेईई में परीक्षा में भी 13 रीजनल लैंग्वेज में परीक्षा होती है. हालांकि, उनमें कैंडिडेट की संख्या कम होती है, इसलिए उन परीक्षार्थियों को एक शिफ्ट में भी आयोजन कर लिया जाता है. क्योंकि कुछ भाषा में तो सैंकड़ो से लेकर हजारों में ही बच्चे होते हैं. कुछ में यह संख्या लाखों में है. जबकि नीट यूजी में सभी लैंग्वेज में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं और इसमें सभी भाषाएं शामिल हैं. इसी तरह से सब भाषाओं में प्रश्न पत्र को अनुवाद करना भी बड़ा चुनौती पूर्ण है, क्योंकि इतने सारे लोगों को फिर इंवॉल्व करना होगा.
परेशानी और फायदे भी- कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं तो आंसर बदलने का फायदा : मिश्रा के अनुसार कई सारे स्टूडेंट अभी भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है और उनके लिए समस्या हो सकती है. जेईई मेन में तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के स्टूडेंट्स है, फिर भी उन्हें समस्या आती है. हालांकि, जेईई मेन वाले कैंडिडेट को पहले से पता है कि परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड भी होगी, इसलिए भी तैयार भी इसके लिए रहते हैं. जबकि नीट यूजी वाले विद्यार्थियों के लिए अभी तक ऑफलाइन परीक्षाएं दी है. इसलिए एक साथ जब ऑनलाइन होगी तो समस्या आ सकती है.
परीक्षा में समय भी कम पड़ सकता है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद उन्हें कंप्यूटर पर फिल भी करना होगा. हालांकि, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में विद्यार्थियों को यह फायदा होगा कि एक बार अगर उन्होंने किसी उत्तर को भर दिया है तो उसे तत्काल बदला जा सकता है, लेकिन ओएमआर शीट पर भरे हुए आंसर को हटाया नहीं जा सकता था. एक बार विद्यार्थी ने गलती कर दी तो उसका गलत ही चला जाता था. माइनस मार्किंग से उसे नुकसान हो जाता था.
सरकार समय से इंफ्रास्ट्रक्चर करवाएं खड़ा, देरी से होगी परेशानी : वर्तमान में जेईई मेन और सीयूईटी यूजी की परीक्षा आयोजित हो रही है. ऐसे में सरकार इस संबंध में यह भी कर सकती है कि तत्काल संस्थाओं को समय दे और उन्हें एक से दो माह के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तैयार कर ले, ताकि उन सबकी ऑडिट कार्रवा ली जाए. जिन संस्थाओं के कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट सेंटर परीक्षा के लिए सटीक बैठ जाएं वहां परीक्षा आयोजित की जाए.
इसके संबंध में बड़ी संस्थाओं और एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है. इसके लिए देरी करना फिलहाल संभव नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड पर आयोजित ऑनलाइन करना है तो इसके लिए तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा. इंजीनियर प्रदीप सिंह गौड़ का यह भी कहना है की परीक्षा को ऑनलाइन करवाने के लिए कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होगी.
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इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर खड़ा करना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षाओं समयबद्ध और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जा सके. आनन-फानन में परीक्षा को आयोजित किया जाए, तब दिक्कत भी आ सकती है. कहीं सर्वर फेल, बीच एग्जाम इंटरनेट गायब, पावर बैकअप व कंप्यूटर सिस्टम की खराबी होना सहित अन्य समस्याएं आ सकती हैं. वहीं, भारत एक बड़ा देश है और यह परीक्षा भारत और विदेश के 565 शहरों के 5400 के आसपास परीक्षा केंद्र पर आयोजित होती रही है. फूल प्रूफ सिस्टम के साथ इसकी शुरुआत सरकार कर सकती है.
अभी वन नेशन वन एग्जामिनेशन, अब हाई लेवल का पेपर कैसे रहेगा : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का कहना है कि नीट यूजी के पेपर की सबसे बड़ी खासियत है कि एक देश एक परीक्षा (वन नेशन वन एग्जामिनेशन) के आधार पर ही केवल एक पेपर आयोजित होता है. इसे ऑफलाइन मोड पर ही आयोजित किया जाता था. जिसमें पेन पेपर मोड पर यह ओएमआर शीट के जरिए ली जा रही है. कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) पर इसे अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित करना है तो सबसे बड़ी चुनौती होगा. इसमें एक प्रश्न पत्र नहीं होगा.
ऐसे में नीट का प्रश्न पत्र कैसे तैयार होगा और एक ऊंचे स्तर का प्रश्न पत्र कैसे बनेगा? जिससे मेडिकल कॉलेज जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिलता है. ऐसे में पेपर के हाई लेवल का बनने में भी एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है. इसीलिए प्रश्नों के रिपीट होने के चलते परीक्षा का स्तर थोड़ा कम रह सकता है. नीट यूजी में परीक्षा का पैटर्न में बदलाव काफी कम हुआ है.
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AI की मदद और विदेशी एग्जाम की स्टडी भी : केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर टास्क फोर्स नीट यूजी परीक्षा की आयोजन को लेकर बनाई गई है. इसकी कई मीटिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई है. विदेशी कंपनियों के भी मदद परीक्षा के आयोजन को लेकर ली जा सकती है? विदेश में इस तरह के बड़े एग्जाम की स्टडी भी यह कमेटी कर रही है. इस पर भी चर्चा की गई है.
दूसरी तरफ पेपर के सेटअप को लेकर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के जरिए तैयार किया जा सकता है. इसकी मॉनिटरिंग और पेपर की निगरानी भी इस बार सख्त रहने की उम्मीद है. इनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है और यह रिपोर्ट जनवरी में सबमिट हो सकती है. इसीलिए फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन ही शुरू हो जाते हैं. ऐसे में सब कैसे होगा यह तय होना फिलहाल मुश्किल है.