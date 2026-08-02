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गिरफ्तारी के आधार बताना पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने कहा- औपचारिक मेमो पर्याप्त नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस का केवल गिरफ्तारी मेमो भर देना पर्याप्त नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत पुलिस का दायित्व है कि वह आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के वास्तविक और विशिष्ट आधार प्रभावी ढंग से बताए, ताकि वह अपनी कानूनी सहायता लेकर जमानत और अन्य अधिकारों का उपयोग कर सके.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी संभल के राकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए और रिमांड मजिस्ट्रेट ने भी बिना इस संवैधानिक आवश्यकता की जांच किए यांत्रिक ढंग से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में दर्ज सामान्य कारण और गिरफ्तारी के वास्तविक आधार अलग-अलग बातें हैं. सामान्य कारण हर मामले में एक जैसे हो सकते हैं, जबकि गिरफ्तारी के आधार आरोपी से संबंधित विशिष्ट तथ्य होते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है. यदि आरोपी यह दावा करता है कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, तो इसका पालन सिद्ध करने का दायित्व पुलिस पर होगा.