गिरफ्तारी के आधार बताना पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने कहा- औपचारिक मेमो पर्याप्त नहीं
कोर्ट ने कहा, पुलिस का दायित्व है कि वह आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के वास्तविक और विशिष्ट आधार प्रभावी ढंग से बताए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 9:52 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस का केवल गिरफ्तारी मेमो भर देना पर्याप्त नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत पुलिस का दायित्व है कि वह आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के वास्तविक और विशिष्ट आधार प्रभावी ढंग से बताए, ताकि वह अपनी कानूनी सहायता लेकर जमानत और अन्य अधिकारों का उपयोग कर सके.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी संभल के राकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए और रिमांड मजिस्ट्रेट ने भी बिना इस संवैधानिक आवश्यकता की जांच किए यांत्रिक ढंग से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में दर्ज सामान्य कारण और गिरफ्तारी के वास्तविक आधार अलग-अलग बातें हैं. सामान्य कारण हर मामले में एक जैसे हो सकते हैं, जबकि गिरफ्तारी के आधार आरोपी से संबंधित विशिष्ट तथ्य होते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है. यदि आरोपी यह दावा करता है कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, तो इसका पालन सिद्ध करने का दायित्व पुलिस पर होगा.
हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के कई हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है. गिरफ्तारी के आधार प्रभावी ढंग से आरोपी की समझ की भाषा में और यथासंभव लिखित रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि रिमांड मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि गिरफ्तारी से जुड़े सभी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है या नहीं. केवल गंभीर आरोप होने से संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती.
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