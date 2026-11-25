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अयोध्या से नेपाल जाने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस में कौन कर सकता है सफर? जानें जरूरी नियम

सरयू कमला एक्सप्रेस के नियम जानें ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: भारत-नेपाल के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या धाम और माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर धाम को जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा सरयू-कमला एक्सप्रेस का शुभारंभ दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को रेल मार्ग से जोड़ते हुए श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सीधी यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी. यह ट्रेन भारत के अयोध्या धाम और नेपाल के जनकपुर धाम के मध्य उत्तर प्रदेश के मनकापुर, बस्ती एवं गोरखपुर स्टेशनों पर तथा बिहार के नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी तथा जयनगर स्टेशनों पर रुकेगी.

भारत-नेपाल मैत्री को मजबूती (ETV Bharat)

रामायण पर्यटन सर्किट को बढ़ावा

इस ट्रेन के परिचालन प्रारंभ होने से तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट और दूसरे यात्रियों के लिए बॉर्डर पार यात्रा ज्यादा आसान हो सकेगी. इससे जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा मिलेगा और पढ़ाई, बिजनेस और परिवार से जुड़े कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा मोबिलिटी मिलेगी.

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर

बेहतर रेल पहुंच से पर्यटन ऑपरेटरों, आतिथ्य प्रतिष्ठानों, स्थानीय व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए अवसर पैदा करके मार्ग के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ होने की उम्मीद है. बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में समुदायों के लिए यह सेवा एक अतिरिक्त यात्री परिवहन विकल्प प्रदान करेगी और आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगी.

भारत-नेपाल मैत्री को मजबूती

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रिश्ते हैं, जिसमें धार्मिक परंपराएं और बॉर्डर पार के समुदायों के बीच रिश्ते इस पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा हैं. नई ट्रेन सर्विस समुदायों को करीब लाने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके आपसी सहयोग में एक और पहलू जोड़ेगी.

जानकी मंदिर तक आसान पहुंच

नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन से प्रसिद्ध जानकी मंदिर की दूरी मात्र 1.25 किलोमीटर है. माता जानकी को समर्पित यह भव्य मंदिर जनकपुर धाम का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकर्षण है. यहां पहुंचकर श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन कर सकेंगे और आसपास स्थित अन्य धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर सकेंगे.

रामायण पर्यटन सर्किट को बढ़ावा (ETV Bharat)

स्टेशन पर स्थानीय परिवहन की सुविधा

जनकपुर धाम स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों के लिए स्थानीय परिवहन के कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे- ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी एवं स्थानीय निजी वाहन. इसके अतिरिक्त मंदिर की कम दूरी को देखते हुए यात्री पैदल भी जानकी मंदिर तक पहुंच सकते हैं. इस प्रकार स्टेशन से मंदिर तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक रहेगा.

भारतीय रेल द्वारा अयोध्या धाम (भारत) एवं जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच संचालित की जाने वाली गाड़ी संख्या 15596/15595 अयोध्या धाम-जनकपुर धाम-अयोध्या धाम सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग, आरक्षण, सामान एवं अन्य वाणिज्यिक नियम निर्धारित किए गए हैं.

कौन कर सकता है यात्रा?

इस ट्रेन में भारत और नेपाल के नागरिक ही निर्धारित वैध पहचान-पत्र के साथ यात्रा कर सकेंगे. यात्रियों के पहचान-पत्र एवं राष्ट्रीयता संबंधी विवरण आरक्षण प्रक्रिया के दौरान दर्ज किए जाएंगे.