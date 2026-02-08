ETV Bharat / state

अब पक्षियों के साथ सेल्फी: केवलादेव में बने 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स, QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी

पर्यटकों की सुविधा और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 3डी साइनेज भी लगाए गए हैं.

केवलादेव में बने 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स
केवलादेव में बने 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स (ETV Bharat Bharatpur)
Published : February 8, 2026 at 7:27 AM IST

4 Min Read
भरतपुर : अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों की तस्वीरें सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे पक्षियों के साथ सेल्फी लेकर प्रकृति को करीब से महसूस कर सकेंगे. पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए केवलादेव में 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स विकसित किए गए हैं, जहां लाइफ-साइज पक्षियों के मॉडल्स के साथ न केवल तस्वीरें ली जा सकेंगी, बल्कि क्यूआर कोड स्कैन कर पक्षियों की पूरी वैज्ञानिक जानकारी भी हासिल की जा सकेगी. यह पहल पर्यटन के साथ-साथ शिक्षा और संरक्षण को भी नया आयाम देगी.

गुजरात के अहमदाबाद के प्रसिद्ध आर्टिस्ट पूजन ठुम्मर की ओर से तैयार किए गए ये 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में लगाए जा रहे हैं. आर्टिस्ट पूजन ठुम्मर ने बताया कि इस परियोजना के तहत उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख और आकर्षक पक्षियों के 3डी मॉडल्स तैयार किए गए हैं. सभी मॉडल्स लाइफ-साइज हैं, यानी जितने आकार का पक्षी प्रकृति में होता है, उतने ही आकार का उसका मॉडल बनाया गया है, जिससे पर्यटकों को बिल्कुल असली जैसा अनुभव मिल सके.

केवलादेव में बने 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स (ETV Bharat Bharatpur)

यहां-यहां सेल्फी प्वाइंट : आर्टिस्ट पूजन ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दो सेल्फी पॉइंट्स विकसित किए गए हैं. पहला सेल्फी पॉइंट मुख्य प्रवेश द्वार के पास बनाया गया है, जहां सारस क्रेन का भव्य 3डी मॉडल लगाया गया है. यह मॉडल प्रवेश करते ही पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है और फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेता है. दूसरा सेल्फी पॉइंट उद्यान के बैरियर के अंदर स्थापित किया गया है. यहां ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, बार-हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉर्क जैसे प्रमुख और प्रवासी पक्षियों के 3डी मॉडल्स लगाए गए हैं. ये वही पक्षी हैं, जिनके लिए देश-विदेश से पर्यटक केवलादेव आते हैं.

QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी
QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी (ETV Bharat GFX)

3डी साइनेज भी : आर्टिस्ट पूजन ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 3डी साइनेज भी लगाए गए हैं. ये साइनेज टिकट विंडो और ऑडिटोरियम के आसपास देखने को मिलेंगे. इन साइनेज में भी पक्षियों के लाइफ-साइज 3डी मॉडल्स और रियलिस्टिक पेंटिंग का उपयोग किया गया है, जिससे वे देखने में बिल्कुल असली पक्षियों जैसे लगते हैं. इससे पर्यटक चलते-फिरते ही पक्षियों की पहचान कर सकेंगे.

एक सेल्फी पॉइंट मुख्य प्रवेश द्वार के पास
एक सेल्फी पॉइंट मुख्य प्रवेश द्वार के पास (ETV Bharat Bharatpur)

क्यूआर कोड से मिलेगी वैज्ञानिक जानकारी : उन्होंने बताया कि इस पहल की सबसे खास बात यह है कि हर 3डी बर्ड मॉडल के साथ क्यूआर कोड भी लगाया गया है. पर्यटक अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित पक्षी की प्रजाति, वैज्ञानिक नाम, प्रवास की जानकारी, भोजन और व्यवहार, संरक्षण स्थिति जैसी विस्तृत जानकारियां पढ़ सकेंगे. यह व्यवस्था खासतौर पर छात्रों, बच्चों और बर्ड वॉचर्स के लिए बेहद उपयोगी रहेगी.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ETV Bharat Bharatpur)

अहमदाबाद से बनकर आए सभी मॉडल : आर्टिस्ट पूजन ठुम्मर ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट के सभी 3डी बर्ड मॉडल्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में तैयार किए गए हैं. फाइबर ग्लास से बने इन मॉडल्स को विशेष तकनीक और सावधानी के साथ पेंट किया गया है, ताकि वे मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहें और लंबे समय तक टिकाऊ हों. अहमदाबाद से इन्हें भरतपुर लाकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 9 लाख रुपए की लागत आई है. परियोजना के तहत 48 से 50 पक्षियों के 3डी मॉडल तैयार किए गए हैं. सभी मॉडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं और उन्हें तय स्थानों पर लगाने की प्रक्रिया चल रही है.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 3डी बर्ड सेल्फी पॉइंट्स (ETV Bharat Bharatpur)

