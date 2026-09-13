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गढ़वा में मिले कई ईरानी परिवार, SIR में खुलासा, प्रशासन ने शुरू की दस्तावेजों की जांच

गढ़वा: जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के सोनपुरवा मोहल्ले में रहने वाले ईरानी मूल के परिवार मिले हैं. ये परिवार कई सालों से गढ़वा के नगर परिषद क्षेत्र के सोनपुरवा में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 हैं. ये कई वर्षों से यहीं पर रहते आ रहे हैं.

जानकारी में यह भी सामने आया है कि इन्हें पीएम आवास योजना के अलावा सरकारी राशन का भी लाभ मिल रहा है. साथ ही उनके नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं.

गढ़वा में मिले कई ईरानी परिवार (Etv Bharat)

1966 के करीब मां-बाप के साथ आए हम लोग: हामिद अली

वार्ड पार्षद ने बताया कि ये लोग बहुत दिनों से यहां रह रहे हैं. इनका जन्म भी यहीं हुआ है, रही बात SIR में गड़बड़ी की तो बहुत लोगों के नाम में गड़बड़ी मिली है, सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है. वहीं इस परिवार से जुड़े हामिद अली ने बताया कि अधिकारी लोग आए थे. हम लोगों के पास जो भी दस्तावेज थे हम लोगों ने दे दिए हैं, हम लोग यहां साल 1966 के करीब अपने मां-बाप के साथ ईरान से आए थे.

दस्तावेजों की जांच शुरू