गढ़वा में मिले कई ईरानी परिवार, SIR में खुलासा, प्रशासन ने शुरू की दस्तावेजों की जांच
SIR के दौरान गढ़वा जिले में कई ईरानी परिवारों की जानकारी सामने आई है.
Published : September 13, 2026 at 8:23 PM IST
गढ़वा: जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के सोनपुरवा मोहल्ले में रहने वाले ईरानी मूल के परिवार मिले हैं. ये परिवार कई सालों से गढ़वा के नगर परिषद क्षेत्र के सोनपुरवा में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 हैं. ये कई वर्षों से यहीं पर रहते आ रहे हैं.
जानकारी में यह भी सामने आया है कि इन्हें पीएम आवास योजना के अलावा सरकारी राशन का भी लाभ मिल रहा है. साथ ही उनके नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं.
1966 के करीब मां-बाप के साथ आए हम लोग: हामिद अली
वार्ड पार्षद ने बताया कि ये लोग बहुत दिनों से यहां रह रहे हैं. इनका जन्म भी यहीं हुआ है, रही बात SIR में गड़बड़ी की तो बहुत लोगों के नाम में गड़बड़ी मिली है, सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है. वहीं इस परिवार से जुड़े हामिद अली ने बताया कि अधिकारी लोग आए थे. हम लोगों के पास जो भी दस्तावेज थे हम लोगों ने दे दिए हैं, हम लोग यहां साल 1966 के करीब अपने मां-बाप के साथ ईरान से आए थे.
दस्तावेजों की जांच शुरू
परिवारों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है. वार्ड नंबर 1 और 3 में रेलवे लाइन के पार रहने वाले इन परिवारों के नाम SIR प्रक्रिया में सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर पड़ताल तेज हो गई है.
जांच के बाद ही लिया जाएगा निर्णय: SDM मयंक भूषण
एसडीएम मयंक भूषण ने बताया कि मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है. अंचल कार्यालय की टीम वार्ड नं. 3 पहुंच चुकी है और संबंधित परिवारों से जमीन के दस्तावेजों की जानकारी ली गई है. वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि कई परिवारों ने रजिस्टर्ड केवाला के जरिए जमीन खरीदी है. इन जमीनों का नामांतरण भी हुआ है और नियमित रूप से लगान की रसीद कटने की जानकारी भी दी गई है.
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