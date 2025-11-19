सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, थोड़ी देर में आने की बात कह कर घर से निकले थे
प्रयागराज में पूर्व जस्टिस के आवास के पास नाले में पड़ा था शव, पुलिस मौत की वजह पता लगाने में जुटी
Published : November 19, 2025 at 8:26 PM IST
प्रयागराजः सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. डिप्टी डायरेक्टर का शव बुधवार को जार्जटाउन थाना क्षेत्र में स्थित पूर्व जस्टिस वीएन खरे के आवास के पास नाले में मिला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की वजह अभी साफ नहीं है.
जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर में सूचना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात सुधीर कुमार (56) नैनी के दुर्गा नगर महेवा कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे. उनके परिवार में पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटे वैभव हैं. पत्नी अंबालिका ने पुलिस को बताया कि सुधीर मंगलवार को दोपहर को थोड़ी देर में वापस आने की बात कह कर घर से पैदल ही निकले थे. जब देर रात तक वापस नहीं आए तो उनकी खोजबीन शुरू की गई. सारी जगह पूछताछ के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला.
घटनास्थल पर मिली शराब की बोतलः वहीं, जिस स्थान पर सुधीर कुमार की डेड बॉडी मिली है, वहां नमकीन के पैकेट और शराब की बोतल भी पड़ी थी. पुलिस की अभी तक की जांच में शराब के नशे में नाले में गिरकी मौत होने की वजह सामने आ रही है. परिजनों ने भी पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है. परिजनों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक तहरीर नहीं देंगे.
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेजः जार्जटाउन थाना इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. सुधीर कुमार नैनी से जार्जटाउन कैसे आए, किसी के साथ आए थे या अकेले आए थे, इसका पता लगाया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए हैं और साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत नेचुरल है या अननेचुरल.
