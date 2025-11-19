ETV Bharat / state

सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला, थोड़ी देर में आने की बात कह कर घर से निकले थे

प्रयागराजः सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. डिप्टी डायरेक्टर का शव बुधवार को जार्जटाउन थाना क्षेत्र में स्थित पूर्व जस्टिस वीएन खरे के आवास के पास नाले में मिला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की वजह अभी साफ नहीं है.



जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर में सूचना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात सुधीर कुमार (56) नैनी के दुर्गा नगर महेवा कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे. उनके परिवार में पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटे वैभव हैं. पत्नी अंबालिका ने पुलिस को बताया कि सुधीर मंगलवार को दोपहर को थोड़ी देर में वापस आने की बात कह कर घर से पैदल ही निकले थे. जब देर रात तक वापस नहीं आए तो उनकी खोजबीन शुरू की गई. सारी जगह पूछताछ के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला.

घटनास्थल पर मिली शराब की बोतलः वहीं, जिस स्थान पर सुधीर कुमार की डेड बॉडी मिली है, वहां नमकीन के पैकेट और शराब की बोतल भी पड़ी थी. पुलिस की अभी तक की जांच में शराब के नशे में नाले में गिरकी मौत होने की वजह सामने आ रही है. परिजनों ने भी पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है. परिजनों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक तहरीर नहीं देंगे.