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जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण आदेश की कानूनी हैसियत क्या? पूर्व सूचना आयुक्त एवं अधिवक्ता ने बताए कानूनी और सामाजिक पहलू

रिजवी ने कहा कि सबसे पहले इस आदेश की वैधता और कानूनी जवाबदेही का परीक्षण किया जाना चाहिए.

जौहर यूनिवर्सिटी
जौहर यूनिवर्सिटी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:24 AM IST

6 Min Read
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लखनऊ: रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा जारी आदेश ने न केवल रामपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. एक ओर भाजपा का कहना है कि किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में भी सांप्रदायिकता तलाश रही है.

राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरडीए के इस आदेश की कानूनी वैधता क्या है? यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास आगे क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं और संबंधित कानून इस मामले में क्या कहता है? इन सभी पहलुओं पर ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद हैदर अब्बास रिजवी से विशेष बातचीत की.

उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद हैदर अब्बास रिजवी (Video Credit:ETV Bharat)
रिजवी ने कहा कि सबसे पहले इस आदेश की वैधता और कानूनी जवाबदेही का परीक्षण किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को केवल अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, बल्कि यह देखना होगा कि यह कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरता है.

उन्होंने बताया कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार यदि किसी भवन को अवैध निर्माण माना जाता है तो उस पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में तीन वर्ष की अवधि और कुछ परिस्थितियों में 12 वर्ष तक की कानूनी सीमा का उल्लेख है.

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित निर्माण को हुए तीन वर्ष और 12 वर्ष दोनों से अधिक समय बीत चुका है, तो यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठता है कि उस अवधि के दौरान संबंधित प्राधिकरण ने कार्रवाई क्यों नहीं की.

रिजवी ने यह भी कहा कि जिस समय जौहर यूनिवर्सिटी की अधिकांश इमारतों का निर्माण हुआ, उस समय वह क्षेत्र शहरी विकास एवं नियोजन एक्ट के दायरे में नहीं, बल्कि पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता था. ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि वर्तमान में शहरी विकास कानून के तहत की जा रही कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है.

उन्होंने आदेश के एक अन्य पहलू पर भी सवाल उठाया. उनका कहना था कि यदि कुल 40 इमारतों में से 38 को अवैध और दो को वैध माना जा रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि प्राधिकरण को निर्माण की जानकारी पहले से थी. यदि जानकारी होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह भी कानूनी समीक्षा का विषय बनता है.

कानूनी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन को सबसे पहले 30 दिनों के भीतर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो सामान्यतः मंडलायुक्त होते हैं, के समक्ष अपील करनी चाहिए. यदि वहां भी राहत नहीं मिलती है, तो उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी विकास प्राधिकरण का आदेश अदालत के आदेश से ऊपर नहीं हो सकता। यदि न्यायालय कोई अलग निर्णय देता है, तो विकास प्राधिकरण का आदेश प्रभावहीन हो सकता है.
रिजवी ने कहा कि इस पूरे मामले का एक सामाजिक पक्ष भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

उनके अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा शिक्षा केंद्र है, जहां इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, आर्ट्स और साइंस सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है. ऐसे संस्थान को ध्वस्त करने जैसे कठोर निर्णय से पहले प्रशासन को इसके सामाजिक प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री आजम खान ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में व्यक्तिगत रूप से अथक मेहनत की थी. उनके अनुसार, निर्माण के दौरान आजम खान स्वयं परिसर में मौजूद रहते थे, ईंट उठाते थे, फावड़ा चलाते थे और इस संस्थान को आकार देने में पूरी ऊर्जा लगाई थी. उन्होंने दावा किया कि रामपुर के हजारों लोगों ने भी स्वेच्छा से श्रमदान कर विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए इस संस्थान से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.

रिजवी का कहना था कि यदि किसी निर्माण में कानूनी खामियां हैं, तो उन्हें सुधारने के वैधानिक उपाय भी उपलब्ध हैं. ध्वस्तीकरण ही एकमात्र समाधान नहीं माना जाना चाहिए. कानून के दायरे में रहते हुए आवश्यक सुधार कर संस्थान को सुरक्षित रखा जा सकता है.


आजम खान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह उन्हें लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान भी उनके साथ जुड़े रहे हैं. उनके अनुसार, आजम खान का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना था, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे.


राजनीतिक पहलू पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही आजम खान के साथ खड़ी रही है. आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं.

उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित वीडियो साझा कर सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है. रिजवी ने उम्मीद जताई कि समाजवादी पार्टी इस मामले में आगे भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और न्यायालय से भी विश्वविद्यालय प्रशासन को राहत मिलने की संभावना है.

अंत में सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि उनके अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जनता का एक बड़ा वर्ग इस संस्थान के साथ खड़ा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय के साथ किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और कानून के दायरे में इस मामले का न्यायसंगत समाधान निकलेगा.

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