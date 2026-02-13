ETV Bharat / state

सही रिपोर्ट न देने वाले 71 जिला जजों से हाईकोर्ट नाराज, लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद जिला अदालतों में 20 साल से लंबित मामलों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 10:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में वर्षों से लंबित चार्जशीटों पर रिपोर्ट दाखिल करने में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के अधिकांश जिला न्यायाधीशों पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेशों की अनदेखी न्यायिक अनुशासन और न्याय व्यवस्था की बुनियाद को प्रभावित करती है.

न्यायालयों से आंकड़े मांगे गये थे: प्रयागराज की उर्मिला मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दीवाकर ने की. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिया था कि वे एक सप्ताह के भीतर ऐसी चार्जशीटों की वर्षवार जानकारी दें, जिनमें वर्ष 2004 से 2024 तक आरोप तय नहीं हुए हैं. प्रत्येक आपराधिक न्यायालय से अलग-अलग आंकड़े देने को कहा गया था.

75 में से 49 जिलों से रिपोर्ट मिली: कोर्ट को 75 में से 49 जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई. गोंडा और बरेली ने समय विस्तार मांगा. 26 जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं आई और न ही समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया. अदालत ने कहा कि यह आचरण प्रथम दृष्टया गंभीर है, हालांकि बड़े संस्थागत हित में एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया जाता है. अदालत ने पाया कि हमीरपुर, मथुरा, बांदा, अमरोहा, हापुड़, पीलीभीत, उन्नाव, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, भदोही, सुल्तानपुर, रायबरेली और महाराजगंज की रिपोर्ट अधूरी है.

कई रिपोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या नहीं: बस्ती, अंबेडकर नगर, चित्रकूट, फतेहपुर, ओरई, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, औरैया, मऊ, कुशीनगर, कन्नौज, बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, अलीगढ़, ललितपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, गाजियाबाद, महोबा, गाजीपुर, लखीमपुर, कानपुर और बिजनौर की रिपोर्ट को कोर्ट ने निर्देशों की “पूर्ण अवहेलना” बताया. कोर्ट ने कहा कि कई जिलों ने दशकों से लंबित मामलों की कुल संख्या जानबूझकर उल्लेखित नहीं की.

आगरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और अयोध्या की रिपोर्ट सही: आगरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और अयोध्या की रिपोर्ट को निर्देशों के अनुरूप पाया गया. विशेष रूप से आगरा के जिला जज के प्रयासों की अदालत ने सराहना की. उन्नाव, कुशीनगर, कन्नौज, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, गाजियाबाद और हापुड़ में जिला जज के बजाय अधिकारी-इन-चार्ज द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई. अदालत ने कहा कि यह लापरवाही या अवमानना है या नहीं, इस पर बाद में विचार किया जाएगा.

27 फरवरी 2026 तक रिपोर्ट देने का आदेश: कोर्ट ने आगरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और अयोध्या को छोड़कर अन्य सभी जिला जजों को 27 फरवरी 2026 तक निर्देशानुसार रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. अमेठी जिला न्यायालय के संबंध में फिलहाल रिपोर्ट से छूट दी गई है, क्योंकि वह 2011 से अपने भवन में संचालित नहीं हो रहा और नए भवन की आधारशिला 17 जनवरी 2026 को रखी गई है.

अदालत ने मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता प्रतिमा विश्वकर्मा और जुबेरीया काज़मी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला जजों को तत्काल भेजने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें- वकील शुऐब किदवई की हत्या को लेकर आक्रोश, हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम

TAGGED:

DISTRICT JUDGES NOT CORRECT REPORT
INFORMATION ABOUT PENDING CASES
ANGRY WITH 71 DISTRICT JUDGES
ALLAHABAD HIGH COURT ANGRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.