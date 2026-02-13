ETV Bharat / state

सही रिपोर्ट न देने वाले 71 जिला जजों से हाईकोर्ट नाराज, लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी थी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में वर्षों से लंबित चार्जशीटों पर रिपोर्ट दाखिल करने में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के अधिकांश जिला न्यायाधीशों पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेशों की अनदेखी न्यायिक अनुशासन और न्याय व्यवस्था की बुनियाद को प्रभावित करती है.

न्यायालयों से आंकड़े मांगे गये थे: प्रयागराज की उर्मिला मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दीवाकर ने की. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिया था कि वे एक सप्ताह के भीतर ऐसी चार्जशीटों की वर्षवार जानकारी दें, जिनमें वर्ष 2004 से 2024 तक आरोप तय नहीं हुए हैं. प्रत्येक आपराधिक न्यायालय से अलग-अलग आंकड़े देने को कहा गया था.

75 में से 49 जिलों से रिपोर्ट मिली: कोर्ट को 75 में से 49 जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई. गोंडा और बरेली ने समय विस्तार मांगा. 26 जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं आई और न ही समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया. अदालत ने कहा कि यह आचरण प्रथम दृष्टया गंभीर है, हालांकि बड़े संस्थागत हित में एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया जाता है. अदालत ने पाया कि हमीरपुर, मथुरा, बांदा, अमरोहा, हापुड़, पीलीभीत, उन्नाव, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, भदोही, सुल्तानपुर, रायबरेली और महाराजगंज की रिपोर्ट अधूरी है.

कई रिपोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या नहीं: बस्ती, अंबेडकर नगर, चित्रकूट, फतेहपुर, ओरई, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, औरैया, मऊ, कुशीनगर, कन्नौज, बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, अलीगढ़, ललितपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, गाजियाबाद, महोबा, गाजीपुर, लखीमपुर, कानपुर और बिजनौर की रिपोर्ट को कोर्ट ने निर्देशों की “पूर्ण अवहेलना” बताया. कोर्ट ने कहा कि कई जिलों ने दशकों से लंबित मामलों की कुल संख्या जानबूझकर उल्लेखित नहीं की.