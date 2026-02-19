ETV Bharat / state

दिल्ली-नोएडा में कई स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, परिसर कराया गया खाली; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के स्कूलों को बुधवाह को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली. फिलहाल इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 11:24 AM IST

Updated : February 19, 2026 at 11:33 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज दिल्ली के द्वारका और नोएडा के 12 स्कूलों में एक बार फिर ई-मेल के जरिए बम से उड़ने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संबंधित स्कूल परिसरों में तुरंत जांच अभियान शुरू कर दिया गया.

वहीं इस दौरान बच्चों को स्कूल के क्लासरूम से निकालकर उन्हें स्कूल के ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है.

बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला जारी

दिल्ली के द्वारका इलाके में, विशेष रूप से दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका और कई अन्य स्कूलों को फिर से बम की धमकी मिली है. जिससे हड़कंप मच गया है. इन लगातार मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

वही हम आपको बता दें इससे पहले साउथ दिल्ली के तकरीबन 14 स्कूलों में बम रखे जाने का ईमेल मिला था. इसके बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंचे पूरे स्कूल की तलाशी ली गई थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला था. लेकिन जिस तरह से लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल मिल रहा है. वह कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा कि आखिरकार ईमेल भेजने वाले का कोई पता क्यों नहीं चल पा रहा.

वही हम आपको बता दें कि 9 फरवरी को दिल्ली में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने का इमेल प्राप्त हुआ था. इस दौरान सभी स्कूलों की जांच की गई थी लेकिन यह बम की सूचना अफवाह निकली. वही दौरान दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि जो भी अब तक बम की सूचना प्राप्त हो रही है स्कूल में रखे जाने की वह सब फर्जी निकल रहा है और लगातार ईमेल की जांच की जा रही है.

Last Updated : February 19, 2026 at 11:33 AM IST

