DDU गोरखपुर में विदेशी छात्रों की आमद से बढ़ा हौसला; यूनिवर्सिटी कराएगा ड्यूल कोर्स
कुलपति ने बताया QS रैंकिंग के बाद NIRF रैंकिंग आई है और हमारे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को स्थान मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 8:28 AM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) अंतरराष्ट्रीय छात्रों की भी पसंद बन रहा है. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय की उपस्थिति के चलते अंतरराष्ट्रीय छात्रों की रुचि गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ी है.
यही वजह है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में ड्यूल कोर्स पर मुहर लग गई है. गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय बन गया है, जहां एक ही पाठ्यक्रम के तहत भारत और विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर सकेंगे.
अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ के निर्देशक प्रो. रामवंत गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय को अब तक विभिन्न देशों से 70 अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 19 आवेदन विभिन्न विषयों में शोध के लिए आए हुए हैं, जबकि 45 के करीब कृषि विषय, इंजीनियरिंग, एलएलबी, बीएससी, बीए में नामांकन के लिए प्राप्त हुए हैं.
प्रो. रामवंत गुप्ता ने बताया की सबसे ज्यादा आवेदन बांग्लादेश से आए हैं. नेपाल से 25 आवेदन मिले हैं. संयुक्त अरब अमीरात से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और सूडान से भी एक-एक आवेदन प्राप्त हुए हैं. विदेशी विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, व शोध कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि दिखाई है.
गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन ने बताया की शैक्षणिक सत्र 2027-28 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा डीडीयू में प्रवेश लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को और अधिक मजबूत करेगा.
विदेशों से उच्च शिक्षा के अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए उपयोगी साबित होगा. अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक मार्गदर्शन दस्तावेजीकरण एवं परिसर संबंधी सुविधाओं में निरंतर सहयोग प्रदान करेगा.
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि देश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करेगा.
कुलपति ने बताया QS रैंकिंग के बाद NIRF रैंकिंग आई है और हमारे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को स्थान मिला है. सत्र 2023 की बात करें तो विदेशी छात्रों की संख्या नहीं थी, लेकिन इस साल अब तक 70 से अधिक विदेशी छात्र हमारे यहां एडमिशन ले चुके हैं.
इसमें तीन छात्र USA के हैं. पड़ोसी देश नेपाल के आईएएस अफसर हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं. टीचर और विद्यार्थी भी आ रहे हैं. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च फेलोशिप में पहले विश्वविद्यालय अधिकृत नहीं था, लेकिन अब आईसीसीआर में अधिकृत हो गया है.
अब उसके जरिए स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके चलते विदेशी छात्रों की संख्या और बढ़ेगी. कुलपति के मुताबिक, स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो भारत सरकार का है, उसमें विदेशी छात्र रुचि दिखा रहे हैं. वह भी संख्या हमारे यहां 10 गुना बढ़ी है.
इससे साबित होता है गोरखपुर विश्वविद्यालय की उपलब्धियां बढ़ रही हैं. गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कई देशों से एमओयू भी किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से नेपाल, मलेशिया थाईलैंड हैं.
बीबीए और एमबीए प्रोग्राम में ड्यूल डिग्री: गोरखपुर विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए BBA और MBA प्रोग्राम में ड्यूल डिग्री को लेकर तैयारी तेज कर दी है. प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय होगा जो ड्यूल डिग्री प्रदान करेगा.
विश्वविद्यालय से बीबीए और एमबीए जो छात्र करेंगे उन्हें 1 साल मलेशिया में रहकर पढ़ाई करनी होगी. वहां की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी लिंकन से समझौता हो चुका है. विश्वविद्यालय का मानना है कि इससे इंडस्ट्रियल, ट्रेनिंग, वैश्विक उद्योग जगत की कार्यशैली को नजदीक से समझने का छात्रों को मौका मिलेगा.
बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे. ड्यूल डिग्री कार्यक्रम, शैक्षणिक साझेदारी का विस्तार माना जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन फीस निर्धारण की कवायद में जुट गया है. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक उसका भी निर्धारण हो जाएगा.
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