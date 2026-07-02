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DDU गोरखपुर में विदेशी छात्रों की आमद से बढ़ा हौसला; यूनिवर्सिटी कराएगा ड्यूल कोर्स

DDU गोरखपुर में विदेशी छात्रों की आमद से बढ़ा हौसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) अंतरराष्ट्रीय छात्रों की भी पसंद बन रहा है. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय की उपस्थिति के चलते अंतरराष्ट्रीय छात्रों की रुचि गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ी है. यही वजह है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में ड्यूल कोर्स पर मुहर लग गई है. गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय बन गया है, जहां एक ही पाठ्यक्रम के तहत भारत और विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर सकेंगे. अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ के निर्देशक प्रो. रामवंत गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय को अब तक विभिन्न देशों से 70 अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 19 आवेदन विभिन्न विषयों में शोध के लिए आए हुए हैं, जबकि 45 के करीब कृषि विषय, इंजीनियरिंग, एलएलबी, बीएससी, बीए में नामांकन के लिए प्राप्त हुए हैं. प्रो. रामवंत गुप्ता ने बताया की सबसे ज्यादा आवेदन बांग्लादेश से आए हैं. नेपाल से 25 आवेदन मिले हैं. संयुक्त अरब अमीरात से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और सूडान से भी एक-एक आवेदन प्राप्त हुए हैं. विदेशी विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, व शोध कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि दिखाई है. गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन ने बताया की शैक्षणिक सत्र 2027-28 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा डीडीयू में प्रवेश लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को और अधिक मजबूत करेगा. गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन. (Video Credit: ETV Bharat) विदेशों से उच्च शिक्षा के अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए उपयोगी साबित होगा. अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक मार्गदर्शन दस्तावेजीकरण एवं परिसर संबंधी सुविधाओं में निरंतर सहयोग प्रदान करेगा. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि देश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करेगा.