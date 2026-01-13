ETV Bharat / state

यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को मिली जमानत, दराते लहराने से लेकर इन आरोपों में हुई थी जेल

हल्द्वानी: आखिरकार इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत मिल गई है. हल्द्वानी की एसीजे कोर्ट द्वितीय ने सशर्त जमानत मंजूर की है. ज्योति अधिकारी 5 दिनों से जेल में बंद थी. ज्योति पर उत्तराखंड की देवी-देवताओं के साथ कुमाऊं की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. साथ ही खुलेआम 'दराती' लहराने का भी आरोप है. फिलहाल, ज्योति अधिकारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

8 जनवरी को जेल गईं थी ज्योति अधिकारी: बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को शुक्रवार यानी 13 जनवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज द्वितीय ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है. ज्योति अधिकारी गुरुवार यानी 8 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थीं. उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं के अपमान समेत गंभीर आरोप लगे थे. जिसको लेकर हाल के दिनों में खासा विवाद देखने को मिला था.

खुलेआम दराती लहराने और विवादित टिप्पणी के लगे थे आरोप: दरअसल, हाल में ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन चल रहा था. जिसमें ज्योति अधिकारी भी शामिल हुई थीं. आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी के कई वीडियो सामने आए. इनमें एक वीडियो में ज्योति अधिकारी हाथ में खुलेआम दराती लहराती नजर आईं थी. साथ ही वीडियो में उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं पर ज्योति की ओर से विवादित टिप्पणी करने के भी आरोप लगे थे.