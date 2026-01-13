यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को मिली जमानत, दराते लहराने से लेकर इन आरोपों में हुई थी जेल
हल्द्वानी की यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को 5 दिन बाद मिली जमानत, धार्मिक भावनाएं आहत और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में हुई थी जेल
Published : January 13, 2026 at 5:28 PM IST
हल्द्वानी: आखिरकार इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत मिल गई है. हल्द्वानी की एसीजे कोर्ट द्वितीय ने सशर्त जमानत मंजूर की है. ज्योति अधिकारी 5 दिनों से जेल में बंद थी. ज्योति पर उत्तराखंड की देवी-देवताओं के साथ कुमाऊं की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. साथ ही खुलेआम 'दराती' लहराने का भी आरोप है. फिलहाल, ज्योति अधिकारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.
8 जनवरी को जेल गईं थी ज्योति अधिकारी: बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को शुक्रवार यानी 13 जनवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज द्वितीय ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है. ज्योति अधिकारी गुरुवार यानी 8 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थीं. उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं के अपमान समेत गंभीर आरोप लगे थे. जिसको लेकर हाल के दिनों में खासा विवाद देखने को मिला था.
खुलेआम दराती लहराने और विवादित टिप्पणी के लगे थे आरोप: दरअसल, हाल में ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन चल रहा था. जिसमें ज्योति अधिकारी भी शामिल हुई थीं. आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी के कई वीडियो सामने आए. इनमें एक वीडियो में ज्योति अधिकारी हाथ में खुलेआम दराती लहराती नजर आईं थी. साथ ही वीडियो में उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं पर ज्योति की ओर से विवादित टिप्पणी करने के भी आरोप लगे थे.
जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ दी थी तहरीर: हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने ज्योति अधिकारी के टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करते हुए उनके खिलाफ मुखानी थाने में तहरीर सौंपी थी. तहरीर के आधार पर मुखानी थाना पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद ज्योति अधिकारी कोर्ट में जाने समेत अन्य बातें कहतीं नजर आईं.
5 दिन बाद ज्योति अधिकारी को मिली जमानत: वहीं, 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. आज यानी 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है. जिससे ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत मिली है.
"ज्योति अधिकारी को बेल मिल चुकी है. अब बेल बॉन्ड भरा जा रहा है."- जितेंद्र सिंह बिष्ट, ज्योति अधिकारी के अधिवक्ता
