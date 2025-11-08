कानपुर से लापता किशोर मथुरा में मिला; प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर पहुंचा मिलने, 6 दिन पहले घर से निकला था
एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने बताया कि किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 10:24 PM IST
कानपुर : ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला नाबालिग मथुरा पहुंच गया. प्रेमानंद महाराज के उपदेशों से प्रभावित होकर किशोर (11) परिजनों को बिना बताए उनसे मिलने जा पहुंचा. काफी तलाश के बाद परिजनों ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई. पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत सीसीटीवी के जरिए उसकी तलाश शुरू की. शनिवार को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.
एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने बताया कि, बीती 2 नवंबर की सुबह करीब 10:00 बजे ककवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बेटे (11) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए किशोर की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गईं थीं.
उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक शादाब खान, कीर्ति पाल, बृजेश कुमार, प्रेमचंद और रवि कुमार सहित पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए किशोर को मथुरा से शनिवार को बरामद किया है. पूछताछ करने पर किशोर ने बताया कि वह प्रेमानंद महाराज के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके दर्शन के लिये परिजनों को बिना बताए मथुरा चला गया था.
उन्होंने बताया कि, पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से सैकड़ों कैमरे खंगालने के बाद किशोर को सकुशल मथुरा से बरामद कर लिया है. किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.
यह था पूरा मामला : ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला किशोर 2 नवंबर को अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने बेटे की काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता न लगा. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी. किशोर की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें लगाई गईं थीं. किशोर की लोकेशन मथुरा में मिली, जिसके बाद टीम पहुंची और किशोर को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया.
