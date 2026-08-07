पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की आवक पर जल्द लगेगा ब्रेक, विकास के लिए बनी ये वृहद योजनाएं
कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ब्रह्म कॉरिडोर के लिए 480 करोड़ की वृहद डीपीआर बनी है.
Published : August 7, 2026 at 6:56 PM IST
अजमेर: हिन्दुओं के सबसे बड़े तीर्थों में शामिल पुष्कर के पवित्र सरोवर का जल नारायण के समान है. लेकिन इसी सरोवर में बरसात के दिनों में सीवरेज का गंदा पानी जाता है. इससे तीर्थ यात्रियों की ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. सरोवर में सीवरेज के पानी का मुद्दा चुनाव में प्रमुख रहा है. हालांकि वर्षों बाद इस बार सरोवर में सीवरेज के पानी की रोकथाम की राह खुलती नजर आ रही है. पुष्कर में 29.69 करोड़ रुपए के सीवरेज समेत कई कार्य जल्द शुरू होने जा रहे हैं.
शुक्रवार को पुष्कर में आरयूडीपीआई के संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की. उन्होंने बताया कि पुष्कर के पवित्र सरोवर में सीवरेज के पानी रोकथाम के लिए अब एक्शन प्लान बन चुका है. जल्द ही सरोवर में सीवरेज के पानी को रोकने के लिए सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जाएगी. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि आरयूआईडीपी के सहयोग से 30 करोड़ रुपए के पुष्कर में विकास कार्य होने हैं. इसमें बड़ा फंड सीवरेज के लिए रखा गया है. आरयूडीपीआई की बैठक में चर्चा की है कि पुष्कर तीर्थ सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम कैसे हो. सवा दो करोड़ के कार्य हेरीटेज टूरिज्म को लेकर होंगे. मंत्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से पुष्कर में विकास कार्य होने हैं.
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'480 करोड़ रुपए से ब्रह्म कॉरिडोर का होगा निर्माण': उन्होंने बताया कि दो वर्ष पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में ब्रह्म कॉरिडोर की घोषणा की थी. ब्रह्म कॉरिडोर की डीपीआर पूरी बन चुकी है. तीन से चार अलग-अलग एजेंसियों को काम भी दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि 480 करोड़ की यह वृहद डीपीआर बनी है. प्रथम फेज में पवित्र सरोवर के घाटों का जीर्णोद्धार, पुष्कर के आंतरिक रोड, नालियों और सीवरेज, हेरिटेज मार्ग पर हेरिटेज लाइट लगवाने के अलावा पुष्कर में बरसात के अतिरिक्त पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब बनाने की योजना है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. मंत्री रावत ने बताया कि पुष्कर घाटी पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए रोड चौड़ा करने या टनल बनाने के लिए भी केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की गई है. ताकि कुछ करने वाले यात्रियों को सफर सुगम हो सके.
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'युद्ध के कारण नहीं आ पा रहा डामर': मंत्री रावत ने बताया कि पुष्कर में कई सड़कें निर्माण के लिए स्वीकृत हैं, लेकिन डामर की कमी के कारण सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध होने के कारण डामर नहीं आ पा रहा है. इसलिए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुष्कर में विकास धरातल पर नजर आएगा.