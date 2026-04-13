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ज्योतिषियों का अलर्ट: नव संवत में बढ़ेगी महंगाई, प्राकृतिक आपदाओं की आशंका

भरतपुर: नवसंवत 2083 को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गंभीर संकेत सामने आ रहे हैं. इस वर्ष का संवत्सर 'रौद्र' नाम से जाना जाएगा, जिसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है. ज्योतिष शास्त्र में संवत्सर का नाम पूरे वर्ष की परिस्थितियों और घटनाओं पर विशेष प्रभाव डालता है, और इस बार का रौद्र संवत कई चुनौतियों का संकेत दे रहा है.

पंडित मनु मुद्गल के अनुसार इस संवत्सर में देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी असामान्य और चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. उन्होंने आशंका जताई कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल और आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं. साथ ही, वर्तमान में चल रहे वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात भी ग्रहों की चाल और संवत्सर के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल बना चतुर्ग्रही योग (चार ग्रहों का योग) लगभग एक माह तक कष्टकारी रहेगा, जिससे मौसम में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है. कभी बारिश, कभी तेज धूप, आंधी-तूफान और फसलों को नुकसान जैसी स्थितियां इसी का परिणाम हैं. इसका सीधा असर आमजन के जीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना भी प्रबल है.