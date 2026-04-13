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ज्योतिषियों का अलर्ट: नव संवत में बढ़ेगी महंगाई, प्राकृतिक आपदाओं की आशंका

भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 को लेकर ज्योतिषियों ने प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल और आगजनी की घटनाएं की आशंका जताई है.

new Samvat 2083
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 3:02 PM IST

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भरतपुर: नवसंवत 2083 को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गंभीर संकेत सामने आ रहे हैं. इस वर्ष का संवत्सर 'रौद्र' नाम से जाना जाएगा, जिसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है. ज्योतिष शास्त्र में संवत्सर का नाम पूरे वर्ष की परिस्थितियों और घटनाओं पर विशेष प्रभाव डालता है, और इस बार का रौद्र संवत कई चुनौतियों का संकेत दे रहा है.

पंडित मनु मुद्गल के अनुसार इस संवत्सर में देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी असामान्य और चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. उन्होंने आशंका जताई कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल और आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं. साथ ही, वर्तमान में चल रहे वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात भी ग्रहों की चाल और संवत्सर के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल बना चतुर्ग्रही योग (चार ग्रहों का योग) लगभग एक माह तक कष्टकारी रहेगा, जिससे मौसम में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है. कभी बारिश, कभी तेज धूप, आंधी-तूफान और फसलों को नुकसान जैसी स्थितियां इसी का परिणाम हैं. इसका सीधा असर आमजन के जीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना भी प्रबल है.

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स्वास्थ्य का पाया रहेगा कमजोर: पं. मुद्गल ने बताया कि इस वर्ष नई बीमारियों और उनके नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं. वर्तमान में भी बड़ी संख्या में लोग पेट संबंधी समस्याओं, लूज मोशन (दस्त) और हड्डियों के दर्द से जूझ रहे हैं, जो शनि और मंगल के प्रभाव से जुड़े माने जा रहे हैं. आने वाले समय में इन समस्याओं के बढ़ने की आशंका है. उन्होंने इस कठिन समय से निपटने के लिए आध्यात्मिक उपायों को सबसे प्रभावी बताया. उनका कहना है कि भगवान का नाम स्मरण, संयमित जीवनशैली और नियमित आराधना ही इस संवत्सर में सुरक्षा और मानसिक शांति का प्रमुख साधन है. उन्होंने कहा कि कलियुग में केवल नाम ही सबसे बड़ा आधार है. पंडित मुद्गल ने आमजन से अपील की कि वे घबराएं नहीं, बल्कि संयम और सकारात्मकता के साथ जीवन जीते हुए धार्मिक आस्था और सतर्कता बनाए रखें, ताकि संभावित चुनौतियों का सामना मजबूती से किया जा सके.

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